3 простых способа улучшить зрение



Едим с пользой





Тренируем глаза





Спите



Хорошее зрение делает нас более уверенными в спорте, в жизни, в учебе, на работе. Но болезнь глаз может подкрасться незаметно (тем более, что мы часто игнорируем ее симптомы). Как победить проблему или вовсе предотвратить ее появление? Используем три простых способа.Наши глаза нуждаются во множестве питательных веществ, чтобы работать оптимально. Начните с простого - употребляйте продукты, богатые витаминами A, C, E, медью и цинком, которые так важны для хорошего зрения. Не забывайте и про антиоксиданты, которые защищают наши глаза от повреждения. Получите их можно из листовых салатов, зелени, яичных желтков, сладкого перца, тыквы, моркови. Продукты, богатые серой, цистеином и лецитином, помогают защитить глаза от катаракты. Отличные варианты - чеснок, лук. Так же полезны богатые антоцианом черника, виноград и ягоды годжи обладают противовоспалительными свойствами, помогающими улучшить зрение. И рыба (такая как дикий лосось, сардины, скумбрия) очень полезна для улучшения здоровья глаз.Простые упражнения помогут вам поддерживать зрение на оптимальном уровне. Выполнять их следует утром и перед сном и в любое время, когда глаза устанут. При ежедневной практике вы сможете увидеть результаты в течение одного месяца. Кроме того, давайте глазам перерыв один раз в час во время рабочего дня: отдыхайте по 10 минут каждые 50 минут, проведенные с книгой или перед компьютером.медленно поверните 10 раз по часовой стрелке и 10 раз против часовой стрелки;держа ручку на расстоянии вытянутой руки, сосредоточьте на ней свои глаза и медленно приближайте к носу. Затем медленно переместите назад, не сводя глаз с ручки. Повторите 10 раз;закройте глаза и расслабьтесь на 3 минуты.И не забывайте моргать. В повседневной жизни мы моргаем примерно от 15 до 20 раз в минуту. Но эта скорость падает наполовину, когда мы просматриваем текст на экране. Частота мигания очень важна, потому что иначе роговица может высохнуть, и вы почувствуете раздражение.Получение достаточного количества сна имеет большое значение для здоровья глаз. Сон позволяет глазам полностью отдыхать, восстанавливаться и расслабляться. Недостаточный сон может ослабить зрение, поэтому каждому из нас необходимо 8 часов крепкого ночного сна. Если вы спите недостаточно, то, в конце концов, можете получить проблемы. У вас когда-нибудь был один из тех раздражающих спазмов, который заставлял веко постоянно дергаться? Эта проблема связана с недостатком сна. К счастью, вы не потеряете зрение от этих спазмов, но это признак того, что вам нужно больше спать.Конечно, перечисленные советы нам известны с детских лет, но мы далеко не всегда о них помним. А заболевания глаз, как и любую другую болезнь, проще предупредить при помощи профилактических мер, чем затем длительное время лечить.