3 простых способа улучшить зрение
- Едим с пользой
Наши глаза нуждаются во множестве питательных веществ, чтобы работать оптимально. Начните с простого - употребляйте продукты, богатые витаминами A, C, E, медью и цинком, которые так важны для хорошего зрения. Не забывайте и про антиоксиданты, которые защищают наши глаза от повреждения. Получите их можно из листовых салатов, зелени, яичных желтков, сладкого перца, тыквы, моркови. Продукты, богатые серой, цистеином и лецитином, помогают защитить глаза от катаракты. Отличные варианты - чеснок, лук. Так же полезны богатые антоцианом черника, виноград и ягоды годжи обладают противовоспалительными свойствами, помогающими улучшить зрение. И рыба (такая как дикий лосось, сардины, скумбрия) очень полезна для улучшения здоровья глаз.
- Тренируем глаза
Простые упражнения помогут вам поддерживать зрение на оптимальном уровне. Выполнять их следует утром и перед сном и в любое время, когда глаза устанут. При ежедневной практике вы сможете увидеть результаты в течение одного месяца. Кроме того, давайте глазам перерыв один раз в час во время рабочего дня: отдыхайте по 10 минут каждые 50 минут, проведенные с книгой или перед компьютером.
Вот три простых упражнения, которые можно делать даже на работе:
медленно поверните 10 раз по часовой стрелке и 10 раз против часовой стрелки;
держа ручку на расстоянии вытянутой руки, сосредоточьте на ней свои глаза и медленно приближайте к носу. Затем медленно переместите назад, не сводя глаз с ручки. Повторите 10 раз;
закройте глаза и расслабьтесь на 3 минуты.
И не забывайте моргать. В повседневной жизни мы моргаем примерно от 15 до 20 раз в минуту. Но эта скорость падает наполовину, когда мы просматриваем текст на экране. Частота мигания очень важна, потому что иначе роговица может высохнуть, и вы почувствуете раздражение.
- Спите
Получение достаточного количества сна имеет большое значение для здоровья глаз. Сон позволяет глазам полностью отдыхать, восстанавливаться и расслабляться. Недостаточный сон может ослабить зрение, поэтому каждому из нас необходимо 8 часов крепкого ночного сна. Если вы спите недостаточно, то, в конце концов, можете получить проблемы. У вас когда-нибудь был один из тех раздражающих спазмов, который заставлял веко постоянно дергаться? Эта проблема связана с недостатком сна. К счастью, вы не потеряете зрение от этих спазмов, но это признак того, что вам нужно больше спать.
Конечно, перечисленные советы нам известны с детских лет, но мы далеко не всегда о них помним. А заболевания глаз, как и любую другую болезнь, проще предупредить при помощи профилактических мер, чем затем длительное время лечить.
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