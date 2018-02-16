Опасный возраст для рождения ребенка. Какие риски?



Потеря эластичности у мышц матки и связок.



Слабая родовая деятельность.





Повышенная вероятность выкидыша на протяжении всей беременности.



Повышенные риски рождения ребенка с синдромом Дауна.



Повышенная вероятность преждевременного отхождения околоплодных вод.



Гипоксия плода у ребенка.



Более сложные формы токсикозов на ранних сроках и гистозов на поздних сроках беременности.



Наличие осложнений у женщины в послеродовом периоде.





Пройдите медицинское обследование вместе с мужем перед зачатием. Подлечите все имеющиеся заболевания, например, такие, как кариес.



Откажитесь от чрезмерного употребления алкоголя хотя бы за 3 месяца до планируемого зачатия, и избавьтесь от привычки к курению, если таковая имеется.



Укрепите иммунную систему и приучите организм к физическим нагрузкам. Начинать это делать стоит не позднее чем за 6 мес. до наступления беременности.



Избавьтесь от лишнего веса, если он присутствует.



Выберите врача, который подберет вам самые подходящие витамины на этапе подготовки к беременности, даст рекомендации по изменению рациона, и назначит необходимые обследования.



Во время беременности тщательно выполняйте все рекомендации врачей и не пропускайте назначенные процедуры и анализы.



Врачи единогласно утверждают, что после 40 родить можно, но процесс вынашивания ребенка и рождения может сопровождаться проблемами и определенными рисками.Если вы планируете родить после 40, то вам будет полезно узнать чего стоит остерегаться при такой беременности.Первое, на что следует обращать внимание, это особенности организма женщин бальзаковского возраста. Речь идет о таких сложностях, как:В связи с этим чаще всего врачи назначают после 40 лет плановое кесарево сечение.Самые частые проблемы, которые возникают у старородящих женщин, следующие:Если лучший возраст рожать уже упущен, а ребенка очень хочется, то можно попытаться минимизировать риски возникновения осложнений и воспользоваться рекомендациями врачей-гинекологов:И помните, женщины в возрасте рожают нередко легче, чем безответственные молодые девочки. А все потому что большую роль играет здесь не только общее состояние организма, но и степень ответственности, с которой дамы подходят к своей беременности.