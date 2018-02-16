В США рассказали, чем парное молоко может быть опасно

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США рассказали, почему не стоит пить парное молоко, передает ФБА "Экономика сегодня".Американские ученые заявили, что употребление парного молока значительно увеличивает риск развития устойчивых к антибиотикам инфекций. В качестве примера они привели ситуацию в штате Колорадо, где в 2016 году с кампилобактериозом госпитализировали 12 человек. В данном штате был высокий спрос на парное молоко.Ученые пришли к выводу, что употребление непастеризованного молока увеличивает риск заражения Campylobacter jejuni в 150 раз. Стоит отметить, что данная бактерия устойчива к самым распространенным антибиотикам.