В США рассказали, чем парное молоко может быть опасно
Американские ученые заявили, что употребление парного молока значительно увеличивает риск развития устойчивых к антибиотикам инфекций. В качестве примера они привели ситуацию в штате Колорадо, где в 2016 году с кампилобактериозом госпитализировали 12 человек. В данном штате был высокий спрос на парное молоко.
Ученые пришли к выводу, что употребление непастеризованного молока увеличивает риск заражения Campylobacter jejuni в 150 раз. Стоит отметить, что данная бактерия устойчива к самым распространенным антибиотикам.
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