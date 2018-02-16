Четыре способа встретить весну без авитаминоза

Узнайте, как предотвратить весенний авитаминоз и укрепить свой организм.Совсем скоро наступит весна, а вместе с ней придет и весенний авитаминоз. Этот недуг вызван многими факторами: ослабленный иммунитет, отсутствия энергии, серьезные заболевания, нехватка витаминов и минералов. Наша редакция решила заранее проинформировать вас о том, какими способами можно укрепить свой организм и пережить весенний авитаминоз.. Физическая активность помогает преодолеть такие симптомы авитаминоза, как усталость и отсутствие энергии. Не обязательно идти в спортзал. Просто начните ежедневно делать зарядку и добавляйте нагрузки постепенно. Через время занятия спортом войдут в привычку и это начнет по-настоящему приносить тебе удовольствие.. Полноценный отдых является очень важным спектром для крепкого здоровья. Если жизненный график построен только на бесконечных делах и переживаниях, то даже самые дорогие таблетки не помогут вам полностью восстановить здоровье. Меньше нервничайте, найдите баланс и спите не меньше 8 часов в день.. Весной наш организм как никогда требует полезных витаминов и минеров. Обратитесь к терапевту и узнайте, какой курс витаминов лучше всего пропить именно вам. Например, сухость кожи говорит о нехватке витамина А, подавленное состояние и слабость – о дефиците витамина D. Если вы заметили проблемы с желудком, то обрати внимание на витамины группы В, а если простудились – то добавь в рацион продукты с содержанием витамина С. Витамин А можно получить из печени и животных жиров, В - содержится в картофеле, рыбе и бобовых. Витамин С находится в цитрусовых, а вот D можно заполучить, чаще гуляя на солнце.Чтобы витамины лучше усваивались, нужно подключать тяжелую артиллерию - жиры. Но это не значит, что разрешается бежать в ближайший магазин с фаст-фудом и покупать самые жирные блюда! Остановите свой выбор на орехах, авокадо, рыбьем жире или других полезных продуктах с содержанием растительных жиров.