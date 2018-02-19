5 опасных для жизни предметов на нашем теле

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Ученые назвали 5 предметов на нашем теле, которые представляют опасность для жизни. При этом для большинства людей они кажутся абсолютно безвредными.Знаете ли вы, что шнурки настолько опасны, что в некоторых офисах Великобритании их стали официально запрещать? Речь, конечно, идет о развязавшихся шнурках, наступая на которые человек рискует упасть и получить тяжелую травму. Это особенно опасно в том случае, если ваша работа связана с переноской каких-либо тяжестей. Кроме того, развязанные шнурки могут попасть в какой-нибудь станок либо угодить в эскалатор.Если вы завели привычку всюду передвигаться исключительно в наушниках, то вам даже не приходит в голову, насколько это опасно для жизни. Дело в том, что глубокое погружение в громкую музыку отвлекает от контроля дорожной обстановки, намного увеличивая вероятность попадания под машину и поезд или столкновения с какими-либо препятствиями, а также падения в разного рода ямы и открытые колодцы.Многие из нас помнят историю знаменитой балерины Айседоры Дункан, чей шарф попал в колесо автомобиля, что стало причиной ее смерти. Подобного рода инциденты случаются не так редко, как многим кажется, поэтому ношение длинного шарфа, который ещё и к тому же не спрятан под одеждой, представляет немалую опасность для вашего здоровья. Ни в коем случае не катайтесь в подобных шарфах на велосипеде.Бесчисленное количество исследований доказывает огромный вред, который наносится женскому здоровью из-за ношения туфель на высоком каблуке. Речь идет не только о бурситах, но и о воспалениях суставов, болях в стопе и повреждениях нервов. Существует и другая опасность - чем выше каблуки, тем сложнее женщине сохранять баланс при движении. Вырастают риски падений, болезненных ушибов и переломов. А представьте себе, что женщина в такой обуви стоит в метро на самом краю платформы.В медицинских журналах опубликовано уже несколько историй о самопроизвольных возгораниях и даже взрывов батарей, которые сегодня имеются в карманах огромного количества владельцев мобильных устройств. Особенно опасно покупать эти батареи у непроверенных продавцов, которые могут торговать продукцией низкого качества из сомнительных ингредиентов, но по привлекательной стоимости.