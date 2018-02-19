Чем опасен пародонтит и как его лечить



Кровоточивость десен



Подвижность зубов



Неприятный запах изо рта



Зубные камни



Гингивит



Что такое пародонтит? Если вы думаете, что это просто кровоточивость десен, то очень рискуете. Из-за пародонтита можно лишиться даже здоровых зубов.Пародонтит — это воспаление пародонта. Пародонт — комплекс тканей, окружающих и удерживающих зуб. Его составляющими являются десны, цемент (ткань, покрывающая зуб), периодонт (связка) и кость. В 70% случаев причина заболевания пародонта —ненадлежащая гигиена полости рта. Остальные 30% — нависающие края пломбы, нарушения прикуса, генетика. Дополнительный фактор риска заболевания пародонтитом — сахарный диабет. Это системное заболевание, которое проявляется нарушением питания тканей (ангиопатия), а десна — это одна из самых обогащенных сосудами тканей, которая, соответственно, из-за сахарного диабета страдает.Если у вас присутствует хотя бы один из перечисленных ниже симптомов, значит, у вас есть веский повод обратиться к стоматологу:Наиболее ранняя стадия заболевания пародонта. Воспаление десен из-за скопления над- и поддесневых зубных отложений. Причиной является ненадлежащая ежедневная гигиена полости рта.Наблюдается незначительная кровоточивость десен во время чистки зубов щеткой или зубной нитью. На этой стадии повреждения тканей обратимы, так как костная и соединительная ткани, поддерживающие зубы, еще не поражены. Многие полагают, что на этом этапе можно обойтись народными средствами. Чаще всего применяют: облепиховое и пихтовое масла, настойку из коры дуба и цветков липы, картофельный сок и лист подорожника для разжевывания. Категорически не советую ничего из перечисленного без предварительной консультации у врача-пародонтолога. Хотя бы потому, что самостоятельно вы не сможете понять, не перешел ли гингивит в следующую стадию.На этой стадии заболевания повреждения костной ткани и связок, удерживающих зубы, уже становятся необратимыми, но не так сильно выражены. Из-за разрушения кости образовываются пародонтальные карманы под десневым краем, в которых скапливаются остатки пищи и зубные камни. Своевременно начатый курс лечения у пародонтолога и улучшение ухода за полостью рта в домашних условиях помогают предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевания и продлевают жизнь зубов на долгие годы. В силах ли пациент диагностировать у себя пародонтит самостоятельно? Отчасти. Признаки заболевания мы перечислили. Но это не повод ставить окончательный диагноз пародонтита, а лишь знак, что необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.На этих стадиях заболевания связки и костные ткани, поддерживающие зубы, еще больше повреждаются, вплоть до полного разрушения, что приводит к расшатыванию зубов, их смещению и выпадению.Одна из основных задач врача в лечении пародонтита — подбор средств гигиены полости рта (зубной щетки, зубной пасты, нити, межзубных ершиков, ирригатора), обучение качественной и правильной чистке зубов и уходу за полостью рта.После проведения тщательной диагностики, сбора анамнеза, составления плана лечения доктором проводится соответствующее лечение.Так как зачастую пародонтит является следствием несовершенной гигиены полости рта, то основным в лечении будет удаление над- и поддесневого зубного камня и коррекция гигиены. Наддесневой камень удаляют при гигиенической чистке. Поддесневой камень удаляют кюретой. Но перед этим проводится противовоспалительная терапия с применением антисептиков и противовоспалительных препаратов.Общее лечение предполагает использование стимуляторов различного типа, способствующих регенерации тканей, — гели, мази и пасты, обладающие противовоспалительным, антимикробным и обезболивающим действиями.Хирургическое вмешательство предполагает реконструкцию десны, закрытие рецессии, подсадку костных тканей. Закрытие рецессии — это когда оголенный корень зуба закрывают кусочком ткани, взятым из другой части полости рта. Подсадка костной ткани часто требуется при подготовке к имплантации, ибо собственной толщины кости при парадонтите обычно недостаточно.Ортопедическое лечение применяется в пародонтологии для того, чтобы связать расшатавшиеся зубы. В этих случаях используются ортопедические конструкции в виде коронок и шин.Пародонтит — хроническое заболевание. Поэтому, если диагноз поставлен, вам необходимы плановые чистки каждые три месяца.