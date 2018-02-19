Чем опасен пародонтит и как его лечить
Пародонтит — это воспаление пародонта. Пародонт — комплекс тканей, окружающих и удерживающих зуб. Его составляющими являются десны, цемент (ткань, покрывающая зуб), периодонт (связка) и кость. В 70% случаев причина заболевания пародонта —ненадлежащая гигиена полости рта. Остальные 30% — нависающие края пломбы, нарушения прикуса, генетика. Дополнительный фактор риска заболевания пародонтитом — сахарный диабет. Это системное заболевание, которое проявляется нарушением питания тканей (ангиопатия), а десна — это одна из самых обогащенных сосудами тканей, которая, соответственно, из-за сахарного диабета страдает.
Если у вас присутствует хотя бы один из перечисленных ниже симптомов, значит, у вас есть веский повод обратиться к стоматологу:
- Кровоточивость десен
- Подвижность зубов
- Неприятный запах изо рта
- Зубные камни
- Гингивит
Наиболее ранняя стадия заболевания пародонта. Воспаление десен из-за скопления над- и поддесневых зубных отложений. Причиной является ненадлежащая ежедневная гигиена полости рта.
Наблюдается незначительная кровоточивость десен во время чистки зубов щеткой или зубной нитью. На этой стадии повреждения тканей обратимы, так как костная и соединительная ткани, поддерживающие зубы, еще не поражены. Многие полагают, что на этом этапе можно обойтись народными средствами. Чаще всего применяют: облепиховое и пихтовое масла, настойку из коры дуба и цветков липы, картофельный сок и лист подорожника для разжевывания. Категорически не советую ничего из перечисленного без предварительной консультации у врача-пародонтолога. Хотя бы потому, что самостоятельно вы не сможете понять, не перешел ли гингивит в следующую стадию.
Легкая стадия пародонтита
На этой стадии заболевания повреждения костной ткани и связок, удерживающих зубы, уже становятся необратимыми, но не так сильно выражены. Из-за разрушения кости образовываются пародонтальные карманы под десневым краем, в которых скапливаются остатки пищи и зубные камни. Своевременно начатый курс лечения у пародонтолога и улучшение ухода за полостью рта в домашних условиях помогают предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевания и продлевают жизнь зубов на долгие годы. В силах ли пациент диагностировать у себя пародонтит самостоятельно? Отчасти. Признаки заболевания мы перечислили. Но это не повод ставить окончательный диагноз пародонтита, а лишь знак, что необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.
Средняя и тяжелая стадии пародонтита
На этих стадиях заболевания связки и костные ткани, поддерживающие зубы, еще больше повреждаются, вплоть до полного разрушения, что приводит к расшатыванию зубов, их смещению и выпадению.
Одна из основных задач врача в лечении пародонтита — подбор средств гигиены полости рта (зубной щетки, зубной пасты, нити, межзубных ершиков, ирригатора), обучение качественной и правильной чистке зубов и уходу за полостью рта.
После проведения тщательной диагностики, сбора анамнеза, составления плана лечения доктором проводится соответствующее лечение.
Местное
Так как зачастую пародонтит является следствием несовершенной гигиены полости рта, то основным в лечении будет удаление над- и поддесневого зубного камня и коррекция гигиены. Наддесневой камень удаляют при гигиенической чистке. Поддесневой камень удаляют кюретой. Но перед этим проводится противовоспалительная терапия с применением антисептиков и противовоспалительных препаратов.
Общее
Общее лечение предполагает использование стимуляторов различного типа, способствующих регенерации тканей, — гели, мази и пасты, обладающие противовоспалительным, антимикробным и обезболивающим действиями.
Хирургическое
Хирургическое вмешательство предполагает реконструкцию десны, закрытие рецессии, подсадку костных тканей. Закрытие рецессии — это когда оголенный корень зуба закрывают кусочком ткани, взятым из другой части полости рта. Подсадка костной ткани часто требуется при подготовке к имплантации, ибо собственной толщины кости при парадонтите обычно недостаточно.
Ортопедическое
Ортопедическое лечение применяется в пародонтологии для того, чтобы связать расшатавшиеся зубы. В этих случаях используются ортопедические конструкции в виде коронок и шин.
Пародонтит — хроническое заболевание. Поэтому, если диагноз поставлен, вам необходимы плановые чистки каждые три месяца.
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