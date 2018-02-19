Диагноз - онкология. Шесть наиболее частых вопросов о раке

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За 10 лет заболеваемость раком выросла на 20%.Сегодня в России 3,5 млн человек живут с диагнозом «рак». 50% пациентов узнают о своей болезни на 3-4-й стадии, когда помочь им уже не так просто. Как не оказаться в этой категории, как вылечиться и не заболеть? РассказываетКоличество онкобольных растёт во всём мире. Это связано не только с ростом заболеваемости, но и с улучшением выявляемости недуга. Выросла продолжительность жизни, а возраст - главный фактор развития болезни. Благодаря достижениям медицины стали жить дольше и онкобольные, а это тоже увеличивает контингент онкологических больных.Профессор медицинской физики и физиологии Калифорнийского университета, 25 лет изучавший продолжительность жизни больных раком, пришёл к выводу: якобы пациенты, получавшие химиотерапию, жили в среднем 3 года, а те, кто отказывался от лечения, - 12,5.Врачи давно знали, что химиотерапия при раке помогает не всегда и не всем. Недавно стало понятно почему. Раньше считалось, что опухоль состоит из одного вида клеток. Последние исследования показали, что опухоль, как правило, неоднородна и состоит из нескольких пулов стволовых клеток. Химио­терапия в ряде случаев неэффективна, так как действует на одни клетки, а рецепторы другого пула на неё «не отвечают». Поэтому, например, в нашем центре изобретён микробиореактор, который позволяет до начала лечения установить, какие препараты будут эффективны.Мы считаем, что шансы победить рак повышает применение онкорадиологии. В филиале нашего центра в Обнинске появился уникальный препарат - гамма-нож, который считается золотым стандартом в радиоонкологии. Он позволяет удалить опухоль без операции, пучком фотонов, не затрагивая здоровые ткани. Гамма-нож предназначен для лечения труднодоступных опухолей, в том числе головы и шеи. Теперь в НМИЦР есть вся линейка лучевой аппаратуры.До этого в России было лишь пять систем гамма-нож (из них три - в частных медцентрах).вылечился от рака 4-й стадии и прожил 89 лет.прожил с этим диагнозом до 92 лет.Продолжительность жизни онкобольных зависит от многих факторов - локализации и агрессивности опухоли, возраста и здоровья пациента, лечения, которое он получал. Но главное - на какой стадии было выявлено заболевание. При выявлении злокачественных новообразований на ранней стадии показатель 5-летней выживаемости - 85%. При некоторых локализациях (например, при раке молочной железы) процент излеченных больных - 95%. К сожалению, 50% пациентов попадают в поле зрения врача на 3-4-й стадии заболевания. При этом недопустимо часто выявлялись запущенные новообразования визуальных локализаций - опухоли полости рта (61,3%), прямой кишки (46,9%), шейки матки (32,9%), щитовидной железы (29,6%). К сожалению, ещё очень низка онконастороженность у врачей общей практики. Пока не оправдала надежд и диспансеризация. Лишь 18% пациентов с новообразованиями были выявлены в ходе профилактических осмотров.Если человек заметил слабость, апатию, беспричинную потерю веса - нужно идти к врачу. Нельзя также оставлять без внимания потемнение, деформацию или увеличение размеров родинки, долго не заживающие раны, появление крови (в моче, стуле, мокроте при кашле), нарушения в работе кишечника, появление лимфоузлов или новообразований на теле, затяжной кашель.Не курите - курение повышает риск рака лёгких в 30 раз. Не злоупотребляйте спиртным - алкоголь провоцирует рак печени. Не объедайтесь и не увлекайтесь сладким - повышенное содержание в рационе жиров и углеводов провоцирует развитие опухолей. Защищайтесь от солн­ца - это убережёт от меланомы. Физическая активность снижает риск развития любого вида рака. Проходите профилактические осмотры - раннюю диагностику называют прививкой от рака.Недопустимо, когда пациент ожидает лечения два-три месяца. Однако теперь такая ситуация невозможна. В 2017 г. в России был принят порядок предоставления специального лечения не позднее, чем через 14 дней после морфологического подтверждения диагноза. Кстати, такого нет нигде в мире - в Швеции, например, пациенты ожидают лечения в среднем 30-35 дней в зависимости от локализации.