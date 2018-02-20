Названа неожиданная опасность сыра

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Эксперты изучили предпочтения в еде 200 жертв рака.Сыр любят многие, но мало кто знает, что его регулярное употребление может привести к большим неприятностям. Ученые выяснили, что сыроманам грозит рак мочевого пузыря: риск этого заболевания увеличивается более чем на 50 процентов у тех, кто съедает более 53г в день.Результаты исследования, опубликованные в «Европейском журнале рака», свидетельствуют о том, то жиры влияют на шансы человека получить рак мочевого пузыря.Результаты показали, что если человек ежедневно съедает более 53г. сыра в день, риск развития рака увелияивается более чем на половину.Но исследователи подчеркнули, что число людей, принявших участие в исследовании, слишком мало, чтобы заключить, что сыр является одним из основных угроз для здоровья.Для точного выявления взаимосвязи необходимы новые крупномасштабные исследования.В том же исследователи ученые решили напомнить, что самой полезной для здоровья является средиземноморская диета, богатая оливковым маслом и растительной пищи.