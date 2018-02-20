Названа неожиданная опасность сыра
Сыр любят многие, но мало кто знает, что его регулярное употребление может привести к большим неприятностям. Ученые выяснили, что сыроманам грозит рак мочевого пузыря: риск этого заболевания увеличивается более чем на 50 процентов у тех, кто съедает более 53г в день.
Результаты исследования, опубликованные в «Европейском журнале рака», свидетельствуют о том, то жиры влияют на шансы человека получить рак мочевого пузыря.
Результаты показали, что если человек ежедневно съедает более 53г. сыра в день, риск развития рака увелияивается более чем на половину.
Но исследователи подчеркнули, что число людей, принявших участие в исследовании, слишком мало, чтобы заключить, что сыр является одним из основных угроз для здоровья.
Для точного выявления взаимосвязи необходимы новые крупномасштабные исследования.
В том же исследователи ученые решили напомнить, что самой полезной для здоровья является средиземноморская диета, богатая оливковым маслом и растительной пищи.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил slava в категорию Онкология
Добавить комментарий