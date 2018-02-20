Жареная еда вызывает рак

Наибольшему риску заболеть раком подвергают себя любители жареной пищи. Ученые установили связь между способом обработки продуктов и их канцерогенными свойствами.Исследование проводили ученые из Франции и Бразилии. Они наблюдали за группой пациентов, средний возраст которых составлял 43 года. В общей сложности было обследовано около 105 тысяч человек.Добровольцы заполняли опросники пищевого поведения, в которых было указано 3 300 различных продуктов питания, разделенных на категории по степени их термической обработки. Пациентам предлагалось отметить те, которые они употребляли в течение дня. Что же касается самих добровольцев, то ученые исследовали их истории болезни и информацию из национальных баз данных, чтобы выявить случаи заболевания раком.Исследователи выяснили, что 10-процентное увеличение в рационе питания доли длительно обрабатываемых продуктов повышает риск развития рака на 12%. А в случае опухоли молочной железы этот показатель вырастает на 11%.А вот связи развития рака с употреблением таких продуктов, как консервированные овощи, сыры и свежий хлеб, а также фрукты, овощи, бобовые, рис, макароны, яйца, мясо, рыба и молоко, исследование не установило пишет MedicalXpress.Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) заявили о разработке эффективного препарата от рака. Уже начались клинические испытания.В основе медикамента – модифицированный вирус коровьей оспы Pexa-Vec. Именно он не дает зараженным клеткам развиваться и стимулирует иммунитет на борьбу с ними. Благодаря генной модификации вирус может размножаться только в клетках опухоли. Вакцина блокирует рост кровеносных сосудов, которые питают злокачественное новообразование, снижая его рост.Препарат вводят внутривенно, а не в саму опухоль. Это позволяет лекарству атаковать не только первичный рак, но и метастазы в других местах организма.