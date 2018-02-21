Это средство отлично помогает от растяжек на животе

Приготовить такое лекарство можно в домашних условиях.У вас есть растяжки на животе и это огорчает вас? Не отчаивайтесь, сегодня мы расскажем вам о домашнем средство, которое полностью избавит от этой проблемы, а также подтянет кожу.Чаще всего эта проблема возникает после беременности или при сидячем образе жизни. Независимо от вашего веса, это лечение поможет убрать вялость кожи, растяжки и даже уменьшить объем талии.Многие думают, что это всего лишь вопрос эстетики, но уверяем вас, что это не верно.По словам врачей, женщина с объемом талии от 70 см и мужчина из более чем 80 см, чаще подвергается такие проблемы со здоровьем:- высокое кровяное давление- диабет типа 2- сердечно-сосудистые заболеванияНикто из нас не хочет дойти до этого, не так ли? Итак, как говорится: "профилактика лучше лечения". Пришло узнать об этом замечательном естественное лечение.Первый этап лечения:ИНГРЕДИЕНТЫ:1/2 ст. ложки куркумы1 и 1/2 ст. ложки имбирного порошка5 ст. ложек лимонного сока1/2 ст. ложки кайенского перца1 ст. ложка чистой стевии1 л водыПриготовление:Доведите воду до кипения, а затем выключите огонь и оставьте на 10 минут.Между тем, в другом контейнере смешайте все остальные ингредиенты.Затем добавьте кипяченую воду в смесь и хорошо перемешать.Пейте препарат в течение дня в течение 20 дней подряд (ежедневно готовите новый препарат).Второй этап лечения:Эта вторая часть очень важна. Делайте следующий самомассаж на своем животе ежедневно.Не производите массаж во время менструации. Вам понадобится чуть-чуть крема или масла (может быть кокосовое масло) для проведения массажа. Вы должны делать это 2 раза в день за 15-20 минут.Если область живота становится красной, не расстраивайтесь, это нормально. Это результат давления, делается движениями.Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.