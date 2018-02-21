Как снизить риск заболевания рака

Врачи трактуют по-своему насчет профилактики раковых заболеваний. Доктора имеют свои методики лечения. Это нельзя считать лекарством, но практика может дать положительные результаты при ее использовании.Кожа чувствительна не только для рака. При нанесении утреннего крема, содержащего цинк и титан, лицо временно находится под защитой от ультрафиолета. Это необходимо взять в привычку как и чистку зубов по утрам.Ежедневный завтрак, состоящий из тушеного шпината с яйцом и тертым сыром, является настоящей витаминной бомбой. Авокадо и соус чили придаст специфический вкус. Смесь заворачивается в ролл. Это лучшая противораковая еда.Подумать только, что 81 г аспирина в сутки служит профилактикой воспаления толстой кишки.Методика лечения аспирином индивидуально, поэтому необходима предварительная консультация специалиста. По исследованиям ежедневный прием в размере 75 до 1200 мг круглый год уменьшает риск смерти от рака толстой кишки на 33%.Использование пластиковых упаковок, посуды пагубно влияют на здоровье человека. В их состав входит большое количество химикатов, которые вызывают рак. В обязательном порядке необходимо заменить посуду на керамическую, тогда пища сохранит свои полезные свойства.Прием никотинамида (В3) снижает появление нескольких видов рака кожи от ультрафиотета, получаемого с солнечными лучами. Солнцезащитные средства вместе с витаминами создают серьезный барьер для заболевания.Курящие любители орехов снижают риск заболевания раком легких. Окислительный стресс организма замедляется. Онкологи рекомендуют употреблять в пищу миндаль и фисташки.Отказ от мяса в пользу рыбы не должен быть радикальным. Лосось на гриле с рисом и овощами – отличная подпитка для сердца. По исследованиям было выявлено, что употребление мяса увеличивает вероятность заболевания колоректальным раком.Хронические стрессы вызывают развитие раковых клеток. Специалисты советуют на время уединиться, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. После чего прислушаться к посторонним звукам. Необходимо задуматься о дыхании. Поставить его в приоритет. Результат будет виден через 15 сеансов.Активная тренировка или работа снижает риск заболевания раком. Любая умеренная активность положительно влияет на организм. Даже 2,5 часа в неделю уберегут от вероятности смерти от рака. Бездействие в ланом случае не даст положительных результатов.Кружка зеленого чая с утра – это заряд бодрости и получение дозы антиоксидантов. Они способны служить профилактикой рака. При наличии опухоли замедляют ее рост.