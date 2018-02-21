Витамин С против рака

По исследованиям ученых было известно, что аскорбиновая кислота подвергает уничтожению раковые клетки опухоли. Известна особенная эффективность витамина С в борьбе с раком поджелудочной и прямой кишки.Получавшие в ходе эксперимента витамин С, мыши с увеличением раковых клеток практически не сталкивались.Позже была обнаружена мутация генов KRAS и BRAF, предотвратить ее могла дегидроаскорбиновая кислота.Планируется провести исследования на людях, чтобы появилась возможность выяснить развитие рака кишки, вызванного мутацией генов. KRAS и BRAF мутируют, вследствие чего происходит возникновение и рост клеток рака.Опыты с мышами не могут дать гарантии, что человек почувствует это на себе. Наш организм отлично переносит витамин С, но это не значит, что все получится. Индивидуальность организма может заявить по-другому. Суть терапии с витамином С – ввод большого его количества внутривенно за короткий срок.