Витамин С против рака

По исследованиям ученых было известно, что аскорбиновая кислота подвергает уничтожению раковые клетки опухоли. Известна особенная эффективность витамина С в борьбе с раком поджелудочной и прямой кишки.

Получавшие в ходе эксперимента витамин С, мыши с увеличением раковых клеток практически не сталкивались.

Позже была обнаружена мутация генов KRAS и BRAF, предотвратить ее могла дегидроаскорбиновая кислота.

Планируется провести исследования на людях, чтобы появилась возможность выяснить развитие рака кишки, вызванного мутацией генов. KRAS и BRAF мутируют, вследствие чего происходит возникновение и рост клеток рака.

Опыты с мышами не могут дать гарантии, что человек почувствует это на себе. Наш организм отлично переносит витамин С, но это не значит, что все получится. Индивидуальность организма может заявить по-другому. Суть терапии с витамином С – ввод большого его количества внутривенно за короткий срок.
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