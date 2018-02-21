Ученые нашли новую связь между внешностью и ДНК

Ученые обнаружили, что именно влияет на внешность. Это может серьезно помочь предотвратить болезни и дефекты у людей в будущем.Бельгийские и американские учёные определили 15 генов, которые отвечают за особенности черт лица.Предыдущие опыты по определению генов, отвечающих за черты лица, проводились следующим образом: на лице измерялись конкретные расстояния – по ширине рта, высоты лба, между глазами и т. д., а потом эти показатели сравнивались с набором генома.Но в этот раз исследователи решили применить другой метод: они больше не брали конкретные типы лица, чтобы выявить особенности ДНК.Вместо этого они собрали базу из 3D-снимков лиц людей и взяли образцы их ДНК. Каждое из лиц было поделено на несколько частей, а к каждой части рассматривалось количество именно тех локусов, которые отвечали за их формирование.Таким образом, была выявлена закономерность, что одни и те же 15 генов фигурировали в «создании» той или иной части лица.Причём даже удалось установить, что семь генов отвечают именно за то, какой формы и величины будет нос. При этом определённые области геномов, что «знают» о времени и месте активности генов, - именно они и порождают генетические вариации внешности. Хотя знать заранее черты и тип лица по ДНК ещё не представляется возможным, учёные предполагают, что эти открытия помогут лучше реконструировать внешность человека, который давно умер.Кроме того, использованный метод позволит выяснять особенности не только внешних данных, но и связать определённые гены с проявлением наследственных заболеваний.