Пост, как первый шаг к вегетарианству: все «за» и «против»

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Великий пост может стать подоплекой перехода на вегетарианство.Великий пост, как и модное нынче вегетарианство, имеют один и тот же смысл в плане питания - из рациона исключаются все продукты животного происхождения. На сегодняшний день очень много людей являются вегетарианцами и еще столько же хотят ими стать, но не знают с чего начать и как в конце-концов перестать есть мясо, рыбу, яйца и остальные продукты, изготавливаемые с использованием животных жиров.Отказ от продуктов животного происхождения действительно может улучшить самочувствие и внешний вид человека. Также, существуют некоторые заболевания, при которых медики сами же и назначают вегетарианскую диету.Благодаря изобилию в рационе питания растительных масел, овощей, фруктов, орехов, бобовых, ягод, зелени, злаковых и зерновых продуктов, организм человека очищается от токсинов и всего "мусора", который в нем накопился за долгие годы употребления колбас, сосисок, копченостей, фаст-фуда и прочих блюд, обогащенных животными жирами.Пожилым людям врачи рекомендуют соблюдать лактовегетарианскую диету, которая исключает только мясо и рыбу, а вот растительную пищу и молочную продукцию, а также яйца, разрешает. За счет такого образа питания они смогут предупредить развитие атеросклероза и старческого слабоумия.Врачи довольно строги в отношение детей, которых родители "подсаживают" на строгую вегетарианскую диету. Все потому, что дети-вегетарианцы часто сталкиваются с такими проблемами со здоровьем, как железодефицитная анемия, рахит, задержка роста, развития, в том числе и умственного. Поэтому, до подросткового возраста медики не рекомендуют исключать из рациона ребенка мясо и рыбу, а также яйца и молочные продукты.То же самое касается и беременных женщин. Им, кстати, нельзя и Великий пост соблюдать, потому что во время беременности их организму требуется вдвое больше витаминов и других полезных веществ, чем до того.Получается, что тем, кто хочет стать вегетарианцем, Великий пост, который начался 19 февраля и продлится 40 дней, может помочь отучиться от употребления продуктов животного происхождения, ведь, как известно, новая привычка формируется в течение 21 дня, а потому нужно еще пару недель для того чтобы окончательно перейти на вегетааринский образ питания.