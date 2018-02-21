Ученые объяснили, из-за чего люди чувствуют усталость после сна

Как считают ученые, есть всего несколько причин, из-за которых мы так часто просыпаемся уже уставшими.После полноценного сна полагается быть бодрыми, свежими и жизнерадостными.Часто вместо этого мы просыпаемся с плохим настроением и раздражительностью.1. Накопление аденозина в мозгеПоследние несколько часов перед пробуждением мы проводим в фазе быстрого сна. Эта фаза характеризуется повышенной активностью мозга. Самый заметный признак — быстрые движения глазных яблок. Циклы быстрого и медленного сна за ночь повторяются 4–5 раз. Именно во время фазы быстрого сна мы видим яркие сновидения.В этой фазе мозг потребляет внушительное количество аденозинтрифосфата (АТФ). Это источник и переносчик энергии в клетках. Аденозин подавляет бодрость и внимательность и стимулирует сон, из-за чего мы и просыпаемся невыспавшимися.2. Совместный сон или его отсутствиеНа состояние после пробуждения также влияет то, спали вы с кем-то рядом или нет. Например, женщины, которые делят постель с мужчиной, отмечают снижение качества сна. Но если сну предшествует секс, настроение женщины улучшается, она терпимо относится к посредственному сну и утренней усталости.На сон мужчины присутствие в постели женщины никак не влияет. Наоборот, мужчины отмечают снижение качества сна, когда проводят ночь в одиночестве.3. Поздний отход ко снуСовы, предпочитающие уснуть и проснуться попозже, бодры днём и вечером. Но у любителей лечь спать глубокой ночью страдает качество сна и чаще встречается бессонница.Ночные бодрствования влияют на гиппокамп, который отвечает за эмоции, память и внимание, и даже могут способствовать уменьшению его объёма, что ведёт к снижению обучаемости и потери памяти, а также может быть ранним признаком болезни Альцгеймера.4. Недостаток сахараТо, чем мы перекусываем перед сном, также влияет на наше самочувствие. Последние исследования показали, что употребление сладкого перед сном может улучшить состояние с утра. Повышенный уровень сахара в крови вызывает активность нейронов, отвечающих за сон. По этим же причинам после обильного обеда клонит в сон.Почему важно высыпатьсяУчёные до сих пор не знают, почему мы спим. Но они точно знают, что нам нужно не меньше 6–8 часов сна каждый день. Недостаток сна ведёт к раздражению и активизирует плохие воспоминания и негативные эмоции. Эмоциональная нестабильность — следствие неспособности передних долей мозга контролировать лимбическую систему.Нарушение сна также влияет на память, а тяжёлая бессонница может приводить к галлюцинациям. Постоянный плохой сон может вызывать аутоиммунные заболевания, рак и депрессию. Во сне, как считают учёные, мозг избавляется от вредного белка, который, накапливаясь, способствует развитию старческой деменции. Если вы не выспались, прямо сейчас бросьте все дела и вздремните!