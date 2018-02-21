Беспорядочный секс до замужества ведет к бесплодию

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Министр здравоохранения Чувашии заявил, что бесплодие – это следствие беспорядочной половой жизни. Никаких статистических данных чиновник не привел.В своем докладе на мероприятии по подведению итогов развития Новочебоксарска за 2017 год Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов заявил, что все женщины, у которых до рождения ребенка было более семи мужчин, 100% бесплодны. Об этом сообщает портал "Правда ПФО".Информация вызвала недоумение у присутствующих. Обнаружив неоднозначную реакцию аудитории, министр добавил: "Это для информации, этот факт. Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь".Отметим, что на заседании присутствовали 200 человек, в том числе глава республики Михаил Игнатьев и глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова. Никто из присутствующих не попросил министра указать источники этой информации.По данным Научного центра акушерства и гинекологии Минздрава России, в нашей стране доля бесплодных браков достигает 17,5% и не имеет тенденции к снижению. В России бесплодны более четырх миллионов супружеских пар.Исходя из медицинских наблюдений многие формы заболеваний репродуктивной системы обусловлены врожденными пороками развития, стрессом, нездоровым образом жизни и инфекционными болезнями.В 40-60% случаев бесплодие обусловлено нарушениями репродуктивной функции женщины, в 5-6% – мужчины, в 27-48% – нарушениями у обоих супругов, приблизительно в 5% случаев причину бесплодия выявить не удается.