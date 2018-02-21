Диетологи озвучили перечень жизненно необходимых продуктов

Эти продукты оказывают пользу определенным внутренним органам и системам.Организм человека требует поступления множества различных компонентов: витаминов, минералов, микро- и макро-элементов, органических кислот, жиров, белков, углеводов, антиоксидантов и так далее.Кишечнику и желудку нужна клетчатка, пищевые волокна и кисломолочные бактерии. Эти вещества есть в кашах, овощах, фруктах, зелени, корнеплодах, бобовых, кисломолочных продуктах.Этому органу нужны свежие овощи и фрукты, которые будут помогать ей выводить токсины. Также, очень полезны Омега-3 жирные кислоты, которые есть в рыбе, оливковом масле, орехах и семечках.Для хорошего состояния кожи в первую очередь нужно привести в форму печень, то есть употреблять вышеперечисленные продукты, очищающие печень. Авокадо можно назвать самым полезным для кожи продуктом, потому что в нем помимо жирных кислот есть еще витамин А и Е, оказывающие благоприятное воздействие на ткани и клетки.Диетологи утверждают, что для сердца полезно льняное масло и бананы. Эти два продукта заботятся о молодости сердечной мышцы.Чтобы волосы были шелковистыми и крепкими нужно налегать на растительные жиры, которые есть в орехах, семечках и маслах. Эти же продукты улучшат состояние ногтей.Горький шоколад, по мнению медиков, наилучший для мозга продукт, замедляющий его старение и препятствующий развитию старческого слабоумия.Черника, морковка и шпинат сохранят зрение и снизят риск заболеваний глаз.Мышечная масса тела растет за счет поступления в организм белков и животного и растительного происхождения. Поэтому нужно налегать на мясо, рыбу, яйца, бобовые, орехи, зерновые, овощи.Костной ткани необходим витамин D и кальций, поэтому в рационе должны присутствовать кисломолочные продукты, творог, рыба, морепродукты, ржаной хлеб, бананы, картошка.Включайте в рацион питания вышеперечисленные продукты и тогда никаких проблем со здоровьем у вас не будет, по крайней мере тех, которые развиваются на фоне дефицита витаминов.