Ученые: овощи и фрукты не спасут от рака

Хотя совет употреблять больше фруктов и овощей действительно работает на благо здоровья, важно понимать: никакие овощи и фрукты не могут защищать от появления у человека болезней, например, рака или деменции. Об этом рассказали американские специалисты, по словам которых польза растительных продуктов питания зачастую трактуется неправильно.Советы о том, что нужно потреблять больше овощей и фруктов для защиты от каких-то болезней, вводят в заблуждение, пишет обозреватель научных изданий Сара Чодош. По ее словам, некоторые исследования связали помидоры в рационе с низким риском развития рака предстательной железы. Но считать, что употребление большего количества помидоров не даст развиться раку предстательной железы или какому-либо другому виду рака, - это наивность, отмечает Чодош.«Фрукты и овощи полезны для вашего здоровья, но лишь в целом», - подчеркнула эксперт.Многочисленные крупные исследования показали: чем больше фруктов и овощей в рационе человека, тем ниже вероятность возникновения инсульта, сердечного приступа и кардиологических заболеваний в целом. Однако для науки все еще непонятно, как именно фрукты и овощи улучшают здоровье, указывает обозреватель.То же самое и в отношении мозга. Чодош утверждает: не существует такого продукта, который бы «ускорил работу мозга».«Есть, конечно, некоторые общие правила, следуя которым, можно снизить риск развития расстройств мозга, но это самые базовые принципы здорового образа жизни: не курить и поддерживать вес в норме», - сообщается в статье.Другой пример – имеющиеся сведения о том, что содержащийся в помидорах ликопин может предотвращать рак простаты. На самом деле результаты исследований в этой области весьма неопределенные, считает автор публикации.«Нет никаких доказательств, что фрукты или овощи напрямую влияют на вероятность появления раковых заболеваний. Рак возникает из-за генетических мутаций, неважно, сколько антиоксидантов человек употребляет - есть базовая частота мутаций, которой никак не избежать. Согласно статистике, примерно две трети раковых мутаций происходят случайным образом», - рассказала научный обозреватель.