Женщинам на заметку: основные сигналы рака молочной железы
С каждым годом женщин с диагнозом "рак молочной железы" становится все больше. Онкологи бьют тревогу и предупреждают всех представительниц прекрасного пола о том, что ежегодно, особенно после 40 лет, нужно проходить обследование у гинеколога и маммолога, дабы своевременно отмечать какие-либо изменения в молочных железах и если есть опасность развития злокачественной опухоли, то сразу же начинать лечение.
Рак груди не является смертельным заболеванием, большинство больных женщин успешно проходят курс лечения и добиваются полного излечения. Но это вовсе не означает, что к своему здоровью можно относиться халатно.
Основные сигналы рака молочной железы, которые должны вас насторожить:
Появление уплотнений в молочных железах. Обычно так может происходить во время менструации, но если после нее уплотнение не исчезло, то к врачу следует обратиться немедленно.
Изменение формы, размера и в целом внешнего вида молочных желез. Чтобы обратить на эти факторы внимание, нужно ежедневно исследовать свою грудь перед зеркалом. Для полноты картины - поднимайте руки вверх и обращайте внимание на контуры молочных желез. В случае каких-либо изменений откладывать визит к маммологу не стоит.
Выделения из сосков. При раке молочной железы из сосков может выделяться гной или кровь.
Болезненные ощущения. Если вам больно дотронуться до собственной груди или же появилось камнеподобное затвердение - срочно обращайтесь за помощью к медикам. Эти симптомы не всегда свидетельствуют о раке молочной железы, но в любом случае могут быть признаками других доброкачественных новообразований.
К слову, рак груди чаще всего встречается у женщин, но и мужчины подвергнуты этому заболеванию, особенно те, в роду у которых были онкобольные.
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Добавил stefan в категорию Онкология
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