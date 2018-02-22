Женщинам на заметку: основные сигналы рака молочной железы

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Рак груди является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний, поэтому его симптомы нужно знать "в лицо".С каждым годом женщин с диагнозом "рак молочной железы" становится все больше. Онкологи бьют тревогу и предупреждают всех представительниц прекрасного пола о том, что ежегодно, особенно после 40 лет, нужно проходить обследование у гинеколога и маммолога, дабы своевременно отмечать какие-либо изменения в молочных железах и если есть опасность развития злокачественной опухоли, то сразу же начинать лечение.Рак груди не является смертельным заболеванием, большинство больных женщин успешно проходят курс лечения и добиваются полного излечения. Но это вовсе не означает, что к своему здоровью можно относиться халатно.Обычно так может происходить во время менструации, но если после нее уплотнение не исчезло, то к врачу следует обратиться немедленно.Чтобы обратить на эти факторы внимание, нужно ежедневно исследовать свою грудь перед зеркалом. Для полноты картины - поднимайте руки вверх и обращайте внимание на контуры молочных желез. В случае каких-либо изменений откладывать визит к маммологу не стоит.При раке молочной железы из сосков может выделяться гной или кровь.Если вам больно дотронуться до собственной груди или же появилось камнеподобное затвердение - срочно обращайтесь за помощью к медикам. Эти симптомы не всегда свидетельствуют о раке молочной железы, но в любом случае могут быть признаками других доброкачественных новообразований.К слову, рак груди чаще всего встречается у женщин, но и мужчины подвергнуты этому заболеванию, особенно те, в роду у которых были онкобольные.