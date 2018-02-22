ТОП-5 продуктов для крепких костей

Чтобы кости и зубы были крепкими, необходимо, чтобы в рационе было достаточно кальция.Для того чтобы укрепить кости, нужно включить в свой рацион некоторые полезные продукты.Молоко, твердые сыры, йогурты и творог – основные поставщики кальция. В них также содержится витамин D, который помогает этому элементу усваиваться.Тем, кому молочные продукты, по некоторым причинам не подходят, могут пригодиться другие источники органического кальция. Это сельдерей, шпинат, листовая капуста. Помимо кальция, они богаты витаминами В, Е и РР.Помимо кальция, костям и суставам нужен магний, который входит в состав пшеничных отрубей, круп и бобовых. Одним из самых лучших для костей злаков считается коричневый рис.Исследования показали, что одна бутылка пива в день полезна для костей и суставов. Дело в том, что пиво содержит диетический кремний и фитоэстрогены, которые защищают организм от потери костной массы.Фосфор, омега-3 жирные кислоты и другие полезные вещества очень нужны, чтобы усвоился кальций. В 200 г красной рыбы содержится дневная норма витамина D, что важно для здоровья костей.