Врачи рассказали о профилактике и лечении фарингита

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Эксперты в области медицины выделили ряд рекомендаций для профилактики фарингита, то есть заболевания, при котором воспаляется задняя часть горла. Если болезнь уже поразила, советы специалистов помогут правильно определить её симптоматику и облегчить патологический процесс.Основной причиной фарингита является попадание в организм человека определённых вирусов или вредоносных микроорганизмов. В отдельных случаях заболевание могут спровоцировать иные патологии, такие как корь, коклюш или ветряная оспа. Чем чаще человек простуживается, тем выше риск воспалительного процесса в горле.Симптомы фарингита, которые могут проявить себя по истечении 5 и даже 10 дней после заражения, следующие: сухость и боль в горле, кашель, насморк, повышение температуры тела, быстрая утомляемость, снижение аппетита, воспаление лимфоузлов, пятна белого цвета в ротовой полости в местах поражения инфекцией.Лечение в домашних условиях предполагает обильное питьё во избежание обезвоживания организма, полоскание горла подсоленной водой и специальными медикаментозными средствами, постельный режим. Можно принимать болеутоляющие препараты и пить чаи, заваривая лекарственные растения. В отдельных случаях врач может назначить антибиотики.Для того чтобы не заболеть фарингитом, специалисты рекомендуют, прежде всего, соблюдать все правила личной гигиены. Частое мытьё рук с применением мыла и избегание контакта с болеющими людьми поможет уберечься от попадания инфекции в организм. Немаловажную роль играет иммунитет, для укрепления которого нужно правильно питаться и заниматься закаливанием, исключая при этом возможное переохлаждение. Следует обращать внимание на микроклимат в помещении – во избежание раздражения слизистой горла воздух должен быть достаточно увлажнён. Положение головы во время сна – на 15 см выше тела, чтобы желудочные кислоты не попадали в глотку. Кроме того, важно почаще менять зубную щётку, на которой могут накапливаться патологические микроорганизмы. Также стоит отказаться от курения, хотя бы на период борьбы с фарингитом.