Названа главная опасность зуда кожи

Зуд может быть симптомом серьезного заболевания.В большинстве случаев зуд вызван внешними повреждениями кожных покровов и местной аллергией.Зуд присутствует при болезнях кожи и серьезных системных заболеваниях.Сразу оговоримся, не следует думать, что блоши, клещи и им подобные могут быть только у обитателей трущоб или ночлежек. Инфекционисты могут вам рассказать множество историй, как клопы совершали «набеги» в элитных района, а посетительницы СПА-салонов были в прямом смысле завшивленными.Самая частая причина зуда – чесоточный зудень. Чесотка отличается от других болезней легко: ходы клещей под кожей видны невооруженным глазом. Особенно они «любят» тыльную поверхность кистей, межпальцевое пространство, подмышечные впадины и промежность. Зудит постоянно, особенно по ночам.Педикулез или заражение вшами характеризуется сильнейшим зудом. В местах укусов иногда человек чешется до крови.Пукилоз или заражение блохами. В местах укусов возникают высыпания розового цвета с венчиком. Блох можно получить от домашних животных, но лишь в том случае, если на последних напали человеческие блохи. Вывод: избавляем питомцев от паразитов.Меньший зуд человек испытывает после укусов постельных клопов. Ученые утверждают, что 70 процентов из нас и не подозревают о нападениях. Однако если иногда появляется зуд в различных частях тела, то надо со вниманием рассмотреть постельные белье и одежду. Если заметите бурые пятна, то вполне вероятно, что во сне напившийся крови клоп был раздавлен.Зуд может свидетельствовать об имеющейся дерматологической болезни вроде экземы, псориаза, дерматита, опоясывающего лишая и других.Подчеркнем, что самодиагностика – занятие бесперспективное. При появлении высыпаний, сопровождающихся зудом, немедленно отправляйтесь к врачу.Возможно проявление местной и общей аллергической реакции.При первом варианте зуд возникает в том месте, где кожа контактирует с аллергеном.Во втором случае у человека появляются кроме зуда насморк, слезотечение, кожные высыпания.Установить причину может только врач-аллерголог.При этом заболевании довольно часто зуд – первый симптом. Сначала он касается живота, ягодиц, тыльных сторон локтей и в паху. Позже зуд возникает на любом участке тела.Причиной диабетического зуда являются нарушения, которые происходят на уровне обмена углеводов, а потом и всего обмена веществ. В коже происходит накопление побочных продуктов реакций метаболизма, которые становятся причиной зуда.Иногда зуд возникает при таких гематологических заболеваниях, как лимфогранулематоз и различные лимфомы. Несмотря на злокачественный характер болезней, в ранней стадии лечение продуктивно. К другим характерным симптомам относят повышенную потливость и немотивированную потерю веса. Для выявления заболевания потребуется проведение детального обследования всех лимфоузлов.Зуд – симптом вирусного гепатита, часто именно он позволяет провести правильную диагностику. В дополнение к нему обнаруживаются пожелтевшие кожа, склеры глаз тянущая боль в правом подреберье.При чересчур сильных переживаниях возможно появление зуда. По утверждению психиатров, в головном мозге при сильном нервном потрясении возникает постоянный очаг возбуждения. В зависимости от зоны, где он возник, вероятны различные проявления: сбои в работе органов, сильный кожный зуд. Почти 2 процента пациентов дерматолога, жалующиеся на зуд, чешутся именно из-за сильного стресса.