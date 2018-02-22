Боли в спине: 7 неожиданных причин

Если у вас проблемы со спиной, возможно, что-то в вашей повседневной жизни является их причиной.«Если вы выйдете на улицу и спросите случайных прохожих, то 20 процентов опрошенных признаются, что испытывают боль в спине в этот самый момент, 40 процентов ответят, что замечали такие боли в прошлом году, а 80 процентов опрошенных расскажут, что страдают от боли в спине всю жизнь», – говорит доктор Патрик Рот, руководитель отделения нейрохирургии в Хакенсакском медицинском центре университета Нью-Джерси и автор книги «Конец боли в спине». Эти факты многое говорят об актуальности проблемы.Каковы же причины? У людей старше 60 лет, к примеру, боль в пояснице обычно появляется из-за спинального стеноза или износа суставов. «С возрастом суставы расширяются, и это вызывает боль», – говорит доктор Рот. Однако дело не всегда в этом, и чаще всего причина не так ясна. К тому же боли в спине мучают не только пожилых.Можно сказать наверняка: существуют определенные действия, например неправильное поднятие тяжестей, которые влекут за собой повреждения и боль в спине. Кроме того, ниже приведены еще семь причин, о которых вы, возможно, не слышали, но которые также влияют на здоровье вашей спины.Обращайте внимание на следующие факторы.Никотин влияет на боли в спине двумя способами. «Было доказано, что при курении снижается кровоснабжение межпозвоночных дисков, что приводит к их преждевременному старению», – говорит доктор Виджай Вад, ассистент физиотерапевта больницы специальной хирургии в Нью-Йорке. По данным исследования, проведенного в университете Джона Хопкинса, преждевременное старение межпозвоночных дисков может вызывать боль в нижней части спины.В другом исследовании, проведенном в Школе медицины Северо-Западного университета, была обнаружена и другая связь. Оказалось, курение влияет на то, как мозг реагирует на боль в спине, делая людей менее устойчивыми к этим ощущениям.«Нет никаких сомнений в том, что процесс сидения оказывает давление на межпозвоночные диски в вашей спине», – говорит доктор Рот. «Давление уменьшает подачу крови к дискам. Из-за этого возрастает опасность их повреждения», – соглашается с ним доктор Вад. Если вы проводите сидя за столом весь день, то вам следует задуматься о приобретении стоячего стола, который позволит облегчить давление на спину.Прерывайтесь каждые полчаса, чтобы размяться или пройтись. Физическая активность поможет вывести токсины и напитать межпозвоночные диски.При стрессе ваши мышцы могут натягиваться, а диски – выпирать, причиняя боль. Кроме того, стресс также может снизить ваш порог восприимчивости к боли. «Это в буквальном смысле напрягает вас», – говорит доктор Рот.Управляйте своим стрессом при помощи упражнений, медитации и глубокого дыхания.В следующий раз, когда вы полетите на самолете, сначала проверьте, насколько тяжелый ваш багаж, и только потом кладите его на верхнюю полку. «Воздух в кабине находится под давлением и может раздражать межпозвоночные диски и сделать их более эластичными, что создает риск их выпирания, – говорит доктор Вад, – поэтому соблюдайте осторожность при обращении с тяжелым багажом или грузом, а также не занимайтесь активными видами спорта сразу после долгого перелета».Доктор Вад советует размяться или пройтись пешком сразу после полета, чтобы не допустить выпирания межпозвоночных дисков.Разумеется, лишние килограммы могут давать большую нагрузку вашей спине и повысить восприимчивость к болевым ощущениям. Как показало исследование, проведенное учеными из Стэнфордского университета, испытуемые с избыточным весом в четыре раза чаще жалуются на боли в пояснице. Кроме того, согласно исследованию, всего 20 минут в день потребуется выполнять физические упражнения, чтобы риск появления таких болей снизился на целых 32 %.По словам доктора Вада, еще одна важная особенность вашего рациона, на которую следует обратить внимание, – сахар. Обработанный сахар может спровоцировать воспаление в организме и стать причиной боли в спине. Поэтому задумайтесь над тем, чтобы отказаться от богатых сахаром вредных продуктов – печенья, пончиков, пирогов и прочих сладостей – в пользу, например, фруктов.Если вы регулярно просыпаетесь с болью в спине, возможно, ваш матрас слишком мягкий. «Идеально подходит для спины матрас средней твердости», – считает доктор Вад. С мягким матрасом вес вашего тела распределяется неравномерно и оказывает чрезмерное давление на некоторые участки спины, что и вызывает боль.Если вы разговариваете по мобильному, удерживая телефон между плечом и ухом, создается неравномерное давление, которое может спровоцировать боль в шее. Эта боль может распространиться и на вашу спину. Также будьте внимательны, если вы пишете много сообщений – делая это, вы продолжительное время держите голову опущенной, чем напрягаете свою шею. Используйте гарнитуру, если разговариваете по телефону, сокращайте текст ваших сообщений или держите телефон перед собой при их написании – так вы уменьшите нагрузку на позвонки.Хотя врачи привыкли рекомендовать постельный режим для облегчения болей в спине, отношение к этой проблеме изменилось. «Нет никаких сомнений в том, что возвращение к активности, насколько это возможно, лучше всего избавляет от болей в спине, – говорит доктор Рот, – движение на самом деле снимает боль». А затем, когда боли пройдут, займитесь укреплением брюшных мышц и мышц торса, которые помогают сохранить вашу спину сильной.