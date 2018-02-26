Как перестать храпеть и дать вашим близким нормально выспаться



пониженное содержание кислорода в крови;



мигрени;



ожирение;



нарушения в работе сердца;



заболевания дыхательных путей.



Все из нас хоть раз в жизни храпели. Одни храпят каждую ночь, раздражая окружающих, другие издают неприятные звуки, только если простужены и не могут свободно дышать носом. Если вы храпите постоянно, то наверняка знаете, как это мешает вашим близким, которые спят с вами в одной комнате. Храпящий супруг не даёт нормально выспаться? Значит, по утрам у вас будет угрюмое настроение, а рано или поздно вы разойдётесь спать по разным комнатам. Отоларинголог, доктор медицинских наук Дэниел Слотер, специалист по лечению храпа в ЛОР-клинике города Остин, США, не раз был свидетелем того, как храп приводил к разводу. Но даже если ваш супруг или супруга уверяет, что ваш храп нисколько не беспокоит его или её, – это ещё не повод махнуть рукой на неприятный симптом. Храп может свидетельствовать о серьёзных проблемах со здоровьем.Если ваши близкие говорят, что вы храпите, – не пренебрегайте этой информацией. Если наряду с храпом вы замечаете, что у вас пересыхает во рту и першит в горле, то эти симптомы могут сопутствовать ряду опасных состояний, в числе которых:Если проблема храпа – симптом серьёзного заболевания, то обязательно посетите врача. Помните, что любую болезнь проще предупредить, чем лечить, а если дело дошло уже до лечения, то чем раньше начать терапию, тем больше шансов на успех.Далее мы приведём список советов, которые помогут даже в самых сложных случаях. Некоторые из них на удивление простые, другие потребуют от вас приложить усилия. Но помните: вы стараетесь ради своего здоровья и ради счастливой семейной жизни. Сразу оговоримся: сейчас в продаже есть много устройств и приборов, которые якобы избавляют от храпа. Однако большинство из них или не работают, или действуют только на следствие, а не на причину. В статье мы рассмотрим более глубокие методы борьбы за тихий сон, которые помогут не на одну ночь, а на долгие годы.Если вы привыкли спать на спине, то велика вероятность, что вы будете храпеть. Причина – в действии силы земного притяжения. Задняя часть языка и мягкое нёбо отклоняются назад и частично перекрывают дыхательные пути. Это не опасно, однако создаёт нежелательную вибрацию в горле, которая и вызывает злополучный звук.Как и любая жидкость, кроме чистой воды, алкоголь приводит к обезвоживанию организма. Хотя искушение выпить перед сном бокал вина бывает сильным, и вам может казаться, что так вы крепче заснёте, – но на самом деле алкоголь испортит вам весь сон. Когда в горле пересыхает, мышцы в его нижней части становятся менее упругими, и это вызывает храп. Поэтому перед сном выпейте простой воды, а от алкоголя лучше вообще отказаться.Пар и горячая вода в душе или ванной помогут при заложенности носа. Чтобы усилить эффект, добавьте в воду несколько капель эвкалиптового масла. Если вы будете дышать легко и свободно, то с меньшей вероятностью захрапите. Кроме того, душ или ванна перед сном помогут расслабиться.Если вы сбросите лишний вес, это поможет вам победить храп. У тех, кто носит на себе лишние килограммы, жир имеется и в области шеи. В результате горло сужается, особенно во время сна. Похудение поможет решить эту проблему. Кроме того, улучшится ваше здоровье и настроение!Как уже упоминалось, свободное дыхание носом предотвращает храп. Поэтому тщательно высмаркивайтесь, при необходимости промывайте нос слабым солевым раствором и следите за тем, чтобы слизистая была увлажнена. В этом вам помогут спреи на основе морской воды, а также домашние методы: закапывание в нос того же солевого раствора или натуральных масел. Особенно это актуально в отопительный сезон, так как из-за низкой влажности слизь в носу превращается в сухие корки. Нелишним будет следить за чистотой и влажностью воздуха в спальне. В этом вам помогут проветривание, комнатные растения и увлажнители воздуха. Последние бывают самыми разными, от бюджетных до дорогих. Как правило, для небольшой спальни достаточно простой и доступной по цене модели. Также стоит регулярно протирать пыль и не копить в комнате «пылесборников» вроде мягких игрушек.В постельном белье быстро скапливается пыль, грязь, волосы, частички ороговевшего эпидермиса. Всё это является питательной средой для микроорганизмов и пылевых клещей, а также может вызывать аллергию и першение в горле. Почаще меняйте постельное бельё, и ещё одной возможной причиной храпа станет меньше.Курение отрицательно сказывается на процессе дыхания. Если вы не дышите полной грудью, то рано или поздно начнёте храпеть. Дым, который вы вдыхаете, раздражает слизистую носа и горла, что приводит к избыточному отделению мокроты, а она сужает проходы дыхательных путей. Бросить курить просто, если вы выберете правильную методику. Подумайте о многочисленных преимуществах жизни без сигарет – как для вас, так и для ваших близких. Если вы не знаете, с чего начать, рекомендуем прочитать книгу Аллена Карра «Бросай курить сейчас, не набирая вес» (это последнее издание его легендарной книги «Лёгкий способ бросить курить»).Итак, вы пробовали спать на боку, очищать нос, увлажнять воздух, но ничего не помогло? Тогда вам стоит обратиться к специалисту. Непрекращающийся храп может приводить к апноэ – непроизвольной остановке дыхания.К храпу часто относятся лишь как к неприятной привычке, но помните, что он может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Большинство людей могут избавиться от храпа и дать близким как следует выспаться, применив один или несколько советов из нашей статьи. Но если вы храпите не первый год, и вам ничего не помогает, ­– обратитесь к врачу.