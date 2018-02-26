Что делать, если зимой мёрзнут ноги



Сахарный диабет. При этом заболевании стенки кровеносных сосудов становятся хрупкими, в них легко образовываются тромбы.



Железодефицитная анемия. Недостаток железа в крови тормозит процессы обмена веществ.



Неполадки в работе щитовидной железы. В этом случае мёрзнуть будут не только ноги, но и руки.



Венозный застой в нижних конечностях. Сопровождается отёками в конце дня, тяжестью и покалыванием в ногах, судорогами в икрах.



Слишком высокое или слишком низкое артериальное давление. И то, и то может спровоцировать спазм сосудов.





Слишком узкая, неудобная обувь. Она сдавливает стопу, в результате нарушается микроциркуляция крови. Чтобы избавиться от проблемы, достаточно переобуться в удобную пару.



Избыточная масса тела. Мнение о том, что полным людям всегда тепло – распространённый миф. Лишний вес давит на ноги и мешает свободному кровотоку.



Если ранее человек уже пережил обморожение, конечности при холодной погоде у него замерзают гораздо быстрее.



На ощущение холода часто жалуются беременные женщины, пожилые люди, а также те, кто имеет вредные привычки – курит или принимает алкоголь.





В конце дня можно делать согревающие ванночки для ног. Температура воды – 38-40°С, в воду позволяется добавить 2-3 ст. л. морской соли. Важное примечание: горячие ванночки для ног противопоказаны беременным, детям, пожилым людям, а также тем, кто страдает некоторыми хроинческими заболеваниями.



Эффективное средство «разогнать кровь» – массаж ступней. Ноги нужно помыть тёплой водой, насухо вытереть, а затем тщательно помассировать пальцы и растереть ступни. После процедуры надеть теплые носки.



Помогает согреться обильное тёплое питьё – компоты из фруктов, травяные отвары.



Важно всегда носить удобную обувь, в которой нога чувствует себя комфортно. Если ступня постоянно сдавлена, могут возникнуть и другие проблемы – отёки ног, чувство тяжести после рабочего дня. Обувь следует выбирать по сезону, если на улице мороз – стоит воспользоваться теплыми стельками. Подошва обуви должна быть толстой, если речь идет о высоких сапогах – важно, чтобы их голенища не слишком сдавливали икры.



Большую роль играет правильное питание. Чтобы предупредить развитие железодефицитной анемии, нужно употреблять много овощей и фруктов. Особенно полезны тыквенные семечки, гранат, черника, курага.





Чтобы укрепить сосуды, нужно полностью отказаться от курения и приема алкоголя. Принято считать, что человек практически не пьёт, если он позволяет себе принимать крепкие напитки только по праздникам. Но алкоголь вредит организму даже в самых небольших количествах.

Полезно принимать по утрам контрастный душ, чередуя прохладную и горячую воду. Длительность процедуры – несколько минут.

В летнее время года нужно по возможности как можно больше ходить босиком – по пляжу, по земле и траве на дачном участке.

Кровообращение улучшится, если делать лёгкую зарядку на регулярной основе – каждый день уделять 5-10 минут выполнению упражнений.



Наступает холодное время года, и все спешат достать теплую одежду – свитеры, кардиганы, носки, колготки. Когда руки и ноги находятся в тепле, мы чувствуем себя особенно комфортно. Но иногда, несмотря на все предпринятые меры, человек всё равно жалуется, что у него мёрзнут ноги.Это достаточно неприятное явление, и чтобы забыть о проблеме, необходимо разобраться, почему она возникла. Ведь постоянно холодные ноги могут быть свидетельством внутренних заболеваний. Хотите понять, почему у вас мёрзнут ноги, и что с этим делать? «ЛегкоПолезно» поможет разобраться!Ступни ног – самая отдалённая от сердца часть тела. Когда возникают проблемы с кровообращением – сердцу становится тяжело поставлять кровь – они страдают в первую очередь, появляется ощущение постоянной зябкости.Вот список внутренних заболеваний, при которых могут мёрзнуть ноги:Существуют и причины, не связанные с внутренними болезнями и патологиями сосудов. Среди них:В первую очередь нужно исключить наиболее серьёзные причины, а для этого необходимо обратиться к лечащему врачу. Если же неполадки со здоровьем действительно подтвердятся, нужно работать над их устранением. Важно понять, что мёрзнущие ноги в этом случае не самостоятельная проблема, а только следствие болезни. Как только будет применена эффективная терапия, уйдёт не только зябкость в ногах, но и другие неприятные симптомы. Ситуацию нельзя пускать на самотёк. Тщательного врачебного контроля требует сахарный диабет, сердечная недостаточность. Артериальное давление тоже нужно всегда держать в норме, иначе это может обернуться гипертоническим кризом.Если холод в ногах не связан с состоянием здоровья, можно в домашних условиях вернуть себе ощущение комфорта, если применить следующие методы:Любое заболевание легче предупредить, чем вылечить его. Поэтому профилактические меры так важны. Улучшить общее состояние организма, укрепить иммунную систему помогут следующие упражнения.Чтобы ногам всегда было тепло, нужно заботиться о своем здоровье, особенно если есть и другие жалобы. Простое обследование у врача способно выявить и решить многие проблемы. А если не забывать о простых правилах ухода за собой и основах здорового образа жизни, проблема больше не будет напоминать о себе. Главными ассоциациями с зимним временем года станут не постоянные простуды и мёрзнущие ноги, а новогодние праздники, бодрящий мороз и сверкающий снег.