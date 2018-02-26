Что делать, если зимой мёрзнут ноги
Это достаточно неприятное явление, и чтобы забыть о проблеме, необходимо разобраться, почему она возникла. Ведь постоянно холодные ноги могут быть свидетельством внутренних заболеваний. Хотите понять, почему у вас мёрзнут ноги, и что с этим делать? «ЛегкоПолезно» поможет разобраться!
Почему зимой мёрзнут ноги
Ступни ног – самая отдалённая от сердца часть тела. Когда возникают проблемы с кровообращением – сердцу становится тяжело поставлять кровь – они страдают в первую очередь, появляется ощущение постоянной зябкости.Вот список внутренних заболеваний, при которых могут мёрзнуть ноги:
- Сахарный диабет. При этом заболевании стенки кровеносных сосудов становятся хрупкими, в них легко образовываются тромбы.
- Железодефицитная анемия. Недостаток железа в крови тормозит процессы обмена веществ.
- Неполадки в работе щитовидной железы. В этом случае мёрзнуть будут не только ноги, но и руки.
- Венозный застой в нижних конечностях. Сопровождается отёками в конце дня, тяжестью и покалыванием в ногах, судорогами в икрах.
- Слишком высокое или слишком низкое артериальное давление. И то, и то может спровоцировать спазм сосудов.
Существуют и причины, не связанные с внутренними болезнями и патологиями сосудов. Среди них:
- Слишком узкая, неудобная обувь. Она сдавливает стопу, в результате нарушается микроциркуляция крови. Чтобы избавиться от проблемы, достаточно переобуться в удобную пару.
- Избыточная масса тела. Мнение о том, что полным людям всегда тепло – распространённый миф. Лишний вес давит на ноги и мешает свободному кровотоку.
- Если ранее человек уже пережил обморожение, конечности при холодной погоде у него замерзают гораздо быстрее.
- На ощущение холода часто жалуются беременные женщины, пожилые люди, а также те, кто имеет вредные привычки – курит или принимает алкоголь.
Что нужно делать, если зимой мёрзнут ноги
В первую очередь нужно исключить наиболее серьёзные причины, а для этого необходимо обратиться к лечащему врачу. Если же неполадки со здоровьем действительно подтвердятся, нужно работать над их устранением. Важно понять, что мёрзнущие ноги в этом случае не самостоятельная проблема, а только следствие болезни. Как только будет применена эффективная терапия, уйдёт не только зябкость в ногах, но и другие неприятные симптомы. Ситуацию нельзя пускать на самотёк. Тщательного врачебного контроля требует сахарный диабет, сердечная недостаточность. Артериальное давление тоже нужно всегда держать в норме, иначе это может обернуться гипертоническим кризом.
Если холод в ногах не связан с состоянием здоровья, можно в домашних условиях вернуть себе ощущение комфорта, если применить следующие методы:
- В конце дня можно делать согревающие ванночки для ног. Температура воды – 38-40°С, в воду позволяется добавить 2-3 ст. л. морской соли. Важное примечание: горячие ванночки для ног противопоказаны беременным, детям, пожилым людям, а также тем, кто страдает некоторыми хроинческими заболеваниями.
- Эффективное средство «разогнать кровь» – массаж ступней. Ноги нужно помыть тёплой водой, насухо вытереть, а затем тщательно помассировать пальцы и растереть ступни. После процедуры надеть теплые носки.
- Помогает согреться обильное тёплое питьё – компоты из фруктов, травяные отвары.
- Важно всегда носить удобную обувь, в которой нога чувствует себя комфортно. Если ступня постоянно сдавлена, могут возникнуть и другие проблемы – отёки ног, чувство тяжести после рабочего дня. Обувь следует выбирать по сезону, если на улице мороз – стоит воспользоваться теплыми стельками. Подошва обуви должна быть толстой, если речь идет о высоких сапогах – важно, чтобы их голенища не слишком сдавливали икры.
- Большую роль играет правильное питание. Чтобы предупредить развитие железодефицитной анемии, нужно употреблять много овощей и фруктов. Особенно полезны тыквенные семечки, гранат, черника, курага.
Профилактические мероприятия
Любое заболевание легче предупредить, чем вылечить его. Поэтому профилактические меры так важны. Улучшить общее состояние организма, укрепить иммунную систему помогут следующие упражнения.
- Чтобы укрепить сосуды, нужно полностью отказаться от курения и приема алкоголя. Принято считать, что человек практически не пьёт, если он позволяет себе принимать крепкие напитки только по праздникам. Но алкоголь вредит организму даже в самых небольших количествах.
- Полезно принимать по утрам контрастный душ, чередуя прохладную и горячую воду. Длительность процедуры – несколько минут.
- В летнее время года нужно по возможности как можно больше ходить босиком – по пляжу, по земле и траве на дачном участке.
- Кровообращение улучшится, если делать лёгкую зарядку на регулярной основе – каждый день уделять 5-10 минут выполнению упражнений.
Чтобы ногам всегда было тепло, нужно заботиться о своем здоровье, особенно если есть и другие жалобы. Простое обследование у врача способно выявить и решить многие проблемы. А если не забывать о простых правилах ухода за собой и основах здорового образа жизни, проблема больше не будет напоминать о себе. Главными ассоциациями с зимним временем года станут не постоянные простуды и мёрзнущие ноги, а новогодние праздники, бодрящий мороз и сверкающий снег.
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