Как можно отличить аллергический насморк от простудного



обогревает и сохраняет тёплым поток воздуха, который мы вдыхаем;



слизистая оболочка носа с её волосками отфильтровывает пыль и микробы;



подобно резонатору, нос придаёт звучность голосу, благодаря ему каждый из нас имеет индивидуальный тембр;



в слизистой оболочке носа расположены обонятельные клетки – с их помощью мы чувствуем запахи.





нарушение кровообращения в полости носа при вегетососудистой дистонии или гипертонии;



воспалительные процессы в пазухах носа и его слизистой – синуситы, хронический тонзиллит, гайморит (некоторые из них рассмотрим отдельно чуть позже);



нарушение работы щитовидной железы, и, как следствие, гормональный сбой;



хирургические вмешательства;



травмы носа и врождённые нарушения анатомии – например, искривление носовой перегородки;



бесконтрольное употребление капель, которые сужают кровеносные сосуды (такие капли сильно раздражают слизистую носа, и пользоваться ими больше 3-5 дней нельзя);



аллергическая реакция, которая порой приводит к развитию аллергического ринита.





иногда слизистая носа пересыхает вплоть до образования корочек;



если нарушена функция сосудов носоглотки, возникает вазомоторный ринит: выделяется повышенное количество слизи, дыхание затруднено вследствие сужения носовых каналов, появляется головная боль;



неврологические патологии, вроде нарушения реакции на холод и т. д.





Чаще сморкайтесь: удаление излишней слизи облегчит дыхание. Но будьте осторожны: при сильном и резком выдохе возможно повреждение мелких кровеносных сосудов. Платок или бумажная салфетка должны быть очень мягкими, чтобы не повредить кожу носа частым вытиранием;

Промывайте ноздри солёной водой. На стакан тёплой воды возьмите взрослым – половину чайной ложки поваренной соли, деткам старше 7 лет – одну треть. Растворите, наберите жидкость в маленькую резиновую грушу. Наклоните голову назад, и, очень аккуратно, стараясь не повредить слизистую, впрыскивайте воду отдельно в каждую ноздрю. «Клизмочку» нужно держать под прямым углом к лицу: это поможет полностью втянуть её содержимое. Неприятные ощущения могут возникнуть, но быстро пройдут;

Орошайте нос морской водой из флакона с распылителем: это также поможет избавиться от избытка слизи. Детям этот метод применять нельзя: морская вода слишком агрессивна для детской слизистой. В продаже имеются специальные детские спреи для носа на основе солёной воды, в которых оптимально подобрана концентрация солей. Используйте их, но сначала обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Прекрасно помогают ингаляции с отваром ромашки и приём его внутрь. Есть и такой вариант: добавьте в ромашковый чай эфирное масло лимона. Смочите платок или марлевую тряпочку в этом растворе и приложите к ноздрям. Подышите вместо ингаляции – приступ аллергического ринита быстро пройдет.

На литр горячей воды возьмите 8–12 г сушёных листьев крапивы. Заварите и дайте настояться. При сильном хроническом рините можно заваривать до пяти столовых ложек крапивы. Выпейте всю настойку в течение дня: насморк лечили крапивой с давних времён.

Для лечения простудного ринита хороши ягодные чаи с мёдом и лимоном. Глубоко прогреться поможет добавленный в напиток свежий натёртый корень имбиря. Главное – убедиться, что у вас не аллергический ринит, и продукты не вызовут обратных реакций.

Для ингаляций можно использовать тёплый (не обжигающе-горячий) картофель. Капните в кастрюльку эфирные масла эвкалипта, пихты и можжевельника – от 5 до 20 капель – и подышите над паром.

Вот ещё один сбор для ингаляций: берём по одной столовой ложке сушёную ромашку, цветы липы, подорожник и шалфей, а потом заливаем литром кипятка. Такие процедуры хорошо убирают заложенность носа.

Закапывать в нос можно сок алоэ, каланхоэ или их смесь – по 3–5 капель в ноздрю. Имейте в виду, что сок каланхоэ вызывает сильное чихание, так что людям со слабыми сосудами следует быть осторожными. Попробуйте закапывать и разбавленный, чтобы не сжечь слизистую, луковый сок.

Ну а на ночь насыпьте в тёплые носочки горчичный порошок. Удивительно, но помогает!



«Будьте здоровы!» – слышим мы, чихнув, и думаем: «Лечишь насморк – пройдёт через неделю. Не лечишь – через семь дней». А что, собственно, такое – насморк? Каким он бывает – простудным? Аллергическим? И как отличить аллергический насморк от простудного? Ведь от этого зависит лечение!Насморк представляется лёгким недомоганием. Отчасти это так, если бы не опасные последствия, которые он может вызвать. Чтобы их не допустить, важно понять, чем отличается аллергический насморк от простудного. Заложенный нос, обильные выделения слизи, чихание – всё это симптомы насморка. Разберёмся, какие еще признаки «чиха» характерны для простуды или аллергии, и узнаем, как отличить аллергический насморк от обычного.Воздух, который мы вдыхаем, попадает в полость носа. Она разделена на две части носовой перегородкой и имеет достаточно сложную анатомию – стенки, носовые ходы и раковины.Нос выполняет крайне важные функции:Если случается простуда, или человек страдает от аллергии, носу требуется срочная помощь. Для этого нужно распознать аллергический насморк, простудный «чих» или что-то другое, что не даёт носу свободно дышать.Врачи называют насморк ринитом. Ринит может быть острым и хроническим. По сути, это воспаление слизистой оболочки носа – распространённый синдром, имеющий ряд характерных симптомов. Именно в симптомах заключается отличие аллергического насморка от простудного. Обратите внимание, что ринит может сопровождать такие заболевания, как грипп, дифтерию, корь, скарлатину и другие.Попадая на слизистую оболочку носа, бактерии и вирусы вызывают острый ринит. Его развитие может спровоцировать переохлаждение, наличие в воздухе чрезмерного количества пыли, загазованность.Общая слабость, частое чихание со слезотечением, отёчность тканей носа – так начинается острый ринит. Появляются серозно-слизистые (почти прозрачные) выделения, которые позже сменяются зеленовато-жёлтыми, слизисто-гнойными.При длительном течении насморка возникает хронический ринит. Он может давать серьёзные осложнения и имеет целый ряд причин:Хронический ринит проявляет себя крайне неприятно: заложенностью носа, нарушением обоняния, отёчность тканей и гиперемией – обильным притоком крови в расширенные сосуды. Выделяемая слизь становится густой. Разные виды хронических ринитов отличаются симптоматикой:Точно определить вид заболевания может только врач, поэтому при затянувшемся насморке самолечением заниматься нельзя.Осложнением острого ринита, гриппа, кори, скарлатины и других перенесённых инфекций может стать синусит – воспаление двух придаточных пазух носа или одной из них. Синусит проявляет себя обильными выделениями слизи или их отсутствием при заложенности носа. Может возникнуть боль в области переносицы или над глазом. У больного может повыситься температура, особенно если развился один из неприятнейших видов синусита – гайморит.Опасен он прежде всего своими последствиями и осложнениями. Различие между ними существенное. Последствиями гайморита может стать, главным образом, его переход к хроническому течению или возникновение воспалительного процесса в тех или иных органах: в глотке и миндалинах, бронхах и лёгких, в среднем ухе (отит). Осложнения куда более опасны. К ним относят менингит (воспаление мозговых оболочек), миокардит (поражение сердца), ревматоидный артрит (воспаление суставов). Есть вероятность нарушения функций почек (нефрит) и даже заражения крови.Как видите, хронических ринитов разной степени тяжести существует немало. Определённый вид этого заболевания носит эпизодический характер. Это – аллергический ринит, называемый ещё «сенной лихорадкой».Это заболевание может быть как сезонным, так и круглогодичным. Нарушение дыхания и чихание, отёчность, зуд и заложенность носа, то есть все симптомы воспаления слизистых, в данном случае вызывают аллергены. Это может быть, в частности, пыльца некоторых растений, отчего такой насморк и получил название «сенной лихорадки».Как распознать аллергический ринит? Это не так сложно. Дело в том, что в основе его симптомов лежат аллергические реакции немедленного типа – то есть насморк развивается очень быстро. Человеку достаточно вдохнуть аллерген, и он начинает чихать, нос, а то и всё лицо, отекает, глаза слезятся. Подобные реакции могут спровоцировать и споры грибов, и резкие запахи, и холодный воздух (так называемая «холодовая аллергия»). Распознавать аллергический ринит позволяют его симптомы, возникшие сразу после вдыхания аромата цветов, контакта с животными, применения некоторых медикаментов, употребления продуктов питания, использования бытовой химии. Именно наличием аллергена будет отличаться такой насморк от схожего с ним вазомоторного ринита.Сегодня существует множество препаратов и методов лечения аллергии, в том числе аллергического насморка. Самое важное – определить аллерген и исключить контакты с ним. Помочь больному можно и промыванием ноздрей, и целебными травами. Вот несколько советов от «ЛегкоПолезно».Не выжидайте «волшебные 7 дней», когда насморк пройдет сам. Лечите его народными методами, однако помните, что всё хорошо в меру. Если улучшения не наступает, обязательно обратитесь к врачу, особенно если заболел ребёнок.