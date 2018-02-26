Красный свет в спальне поможет повысить качество сна

Красное освещение в спальне может повысить качество сна. Эксперты рассказали и о некоторых других секретах, помогающих людям нормально высыпаться.Одной из главных ошибок человека является стремление лечь спать как можно раньше, чтобы поспать впрок. Но мы не можем заснуть в любое время дня, когда нам захочется, ведь сонливость должна прийти. А если ее нет, то человек начинает долго ворочаться в постели. Если вы в течение 15 минут после погружения в постель не можете быстро заснуть, то лучше не продолжать эти попытки. Сместите время отхода ко сну на более поздний срок. Кроме того, вам может помочь техника ограничения сна, которая подразумевает постоянное передвижение времени отхода ко сну на один-два часа. Можно даже какое-то время не досыпать, уделяя сну не более 5 с половиной часов, но через пару дней вы уже будете в достаточно сонном состоянии для того, чтобы ложиться в нормальное время и высыпаться.Включите в свой рацион побольше чеснока и лука, которые содержат волокна пребиотики, являющиеся «топливом» для бактерий в кишечнике. В распоряжении науки полно доказательств того, что баланс кишечных бактерий оказывает положительное воздействие на здоровье. В том числе, это касается повышения качества сна, особенно на фоне эпизодов стресса.Создайте ритуал сна. В него могут включаться пижама, долгая чистка зубов, какой-нибудь горячий напиток, не обладающий стимулирующим эффектом, чтение спокойной книги за полчаса до отхода ко сну. Тем самым сон приобретет для вас один из основных приоритетов, он не будет коротким перерывом между рабочими днями.Некоторые эксперты советуют взять в постель грелку с горячей водой, поскольку по ночам температура нашего тела снижается, что вызывает дискомфорт. Порой на помощь приходит спокойный фоновый шум, едва уловимый на слух, вроде ветра или океанского прибоя. Красный свет в спальне ускоряет время погружения в сон, поскольку не заставляет клетки в задней части глаза переставать производить гормон сна мелатонин, как свет других оттенков.Наконец, погружению в сон способствует прием жирных кислот Омега-3, а также покупка комфортного постельного белья, пропускающего достаточное количество воздуха. В этой связи плотные шелковые простыни, которые стоят очень дорого, вам точно не подойдут.