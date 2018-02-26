9 мифов о менингите, в которые не надо верить

На самом деле шапки ни при чём и болеют не только дети.Это самый любимый миф, которым родители пугают непокорных детей. Он связан с тем, что в нашем сознании существует связь: холод — это простуды, сильный холод— это сильные простуды, в частности менингит. На самом деле это не так.Менингит — это воспаление оболочек головного или спинного мозга.Вирусы. Менингит может стать осложнением гриппа, герпеса, кори, паротита.Бактерии. Существуют «специальные» бактерии менингококки, которые вызывают заболевание. Кроме того, другие бактериальные инфекции, например туберкулёз, пневмококковая и гемофильная инфекции, тоже приводят к развитию менингита.Грибки, паразиты, простейшие. Все эти типы организмов могут вызывать менингит, который с трудом поддаётся лечению.По большей части менингит передаётся воздушно-капельным путём, но некоторые бактерии и простейшие могут проникать в организм с заражённой водой или едой.Через холодные уши или непокрытую голову менингит не передаётся.Хотя, если из-за переохлаждения ослабнет иммунная защита и в этот же момент организм столкнётся с бактерией или вирусом, шансы заболеть менингитом повысятся.Это неправда. Менингит — смертельно опасное заболевание. Конечно, многое зависит от возбудителя болезни и от состояния самого заболевшего. Вирусные менингиты переносятся относительно легко, если сравнивать их с бактериальными.Менингиты, причиной которых стали бактерии, нередко приводят к сепсису — смертельно опасному состоянию. В этом смысле очень опасны менингококки. Они вызывают менингит, который развивается стремительно, и человек может умереть буквально за несколько часов.Из-за сложного течения болезни умирает каждый десятый человек, заболевший бактериальным менингитом.Нет, менингитом болеют и дети, и взрослые. Но риск заболеть выше у маленьких детей, пожилых людей и людей с угнетённым иммунитетом (из-за ВИЧ-инфекции или химиотерапии). Кроме того, маленькие дети часто не защищены прививками. И в итоге болеют менингитом в десятки раз чаще взрослых.Опаснее всего менингит именно для новорождённых, которым ещё не исполнилось одного месяца. Следующий опасный возраст — от трёх до восьми месяцев.Действительно, головная боль — один из основных симптомов менингита. Но далеко не единственный. Причём течение болезни может отличаться, ведь оно зависит и от причины менингита.У детей и взрослых болезнь также может протекать по-разному. Детский менингит опаснее взрослого, потому что его сложно вычислить, особенно когда малыш не умеет говорить или выражать мысли.Общие симптомы менингита у детей:Раздражительность.Отказ от еды.Высокая температура.Слабость, вялость, сонливость.Возможна рвота.То есть это симптомы, которые могут проявиться вообще при любом заболевании: от обычной простуды до отравления.Симптомы менингита у взрослых:Высокая температура.Головная боль.Ригидность мышц шеи. Ригидность — это высокая плотность, негибкость. Больной лежит в определённом положении, ему трудно согнуть шею.Светобоязнь. Свет раздражает глаза и усиливает головную боль.Сонливость вплоть до того, что человека трудно разбудить.Тошнота и рвота.Основной симптом менингококковой инфекции — характерная геморрагическая сыпь. Это значит, что высыпания напоминают кровоизлияния или синяки. Они могут быть маленькими, похожими на звёздочки, которые постепенно становятся больше и сливаются в пятна. Если нажать на такое высыпание, оно не побледнеет.Иногда для диагностики используют «метод стакана». Нужно взять прозрачный стакан и надавить им на участок кожи с сыпью. Если пятна будут видны сквозь стекло, нужно звонить в скорую, чтобы как можно быстрее начать лечение.Важно обязательно сказать диспетчеру скорой, что у больного есть такая сыпь. Это особенный случай, действовать нужно быстро.Всё зависит от того, о каком типе менингита идёт речь.Вирусные менингиты обычно проходят сами, в том числе потому, что эффективных противовирусных лекарств не так много. Если менингит, например, вызван вирусом гриппа или герпеса, то врачи могут использовать специальные противовирусные средства, но это скорее исключение, чем правило.Бактериальный и грибковый менингиты лечатся при помощи антибиотиков.В любом случае менингит лечат в стационаре под контролем врачей. Кроме антибиотиков, применяют инфузионную терапию — вливание питательных растворов, которые помогают поддерживать водный баланс. Также назначают препараты, которые снижают риск отёка мозга, используют кислородные маски, если возникают трудности с дыханием. Чтобы больному стало легче, применяют обезболивающие и противорвотные препараты.В некоторых странах с низким уровнем жизни (в Африке, в Саудовской Аравии) менингитами действительно болеют больше и чаще. А вообще, менингит — это довольно редкая инфекция, но не настолько, чтобы забыть о её существовании.От 5 до 10% взрослых являются носителями менингококков, но не болеют. Зато могут заразить других людей. Если люди живут в тесноте, то процент носителей заметно повышается, вплоть до 60%. Поэтому риск заразиться выше в местах, где собирается много людей на небольшой территории: в детских садах, школах, казармах.Не существует прививки, которая на 100% защитит от всех возбудителей менингита. Но от некоторых вирусов и бактерий вакцины есть.Прививка от менингококкаМенингококки — это бактерии, которые вызывают менингит, как видно из названия. Существует несколько типов этих бактерий, есть и прививки, которые защищают от одного или нескольких. В России профилактическая прививка от менингококка не входит в перечень обязательных. Прививают только по эпидемиологическим показаниям (если где-то случилась вспышка). И ещё отдельно советуют привиться призывникам, которые отправляются на срочную службу. Но в частных центрах сделать прививку можно и детям, и взрослым.Прививка от пневмококкаПневмококк может стать причиной менингита. И эта прививка вошла в национальный календарь относительно недавно. Это значит, что детям её сделают по плану, а взрослым стоит самостоятельно пройти вакцинацию.Прививка от гемофильной инфекцииОна не внесена в национальный календарь и по-прежнему остаётся на совести пациентов. Её можно сделать в частном центре с соответствующей лицензией, она входит в состав некоторых комбинированных вакцин (это вакцины, которые защитят сразу от нескольких заболеваний).Прививка от гриппаДелается каждый год. Вакцину взрослые и дети могут получить бесплатно или за деньги — как удобнее и как вам больше нравится. Прививка значительно снижает риск осложнений, в том числе менингита.Прививка от кори и паротитаВходит в национальный календарь вакцинации, защищает ещё и от краснухи. Детям делается по плану. Взрослым, не проходившим вакцинацию, нужно сделать прививку самостоятельно.После перенесённого бактериального менингита инвалидами становятсяЧто такое менингит 20% выздоровевших. Это очень много. Самое распространённое осложнение менингита — потеря слуха, вплоть до полной.Другие осложнения:Нарушения памяти.Трудности обучения.Повреждения мозга.Нарушения походки и координации.Судороги.Почечная недостаточность.Шок.Потеря конечностей. Иногда их приходится Meningitis.Complications ампутировать из-за менингококковой инфекции, которая повреждает не только мозг.Смерть.В какой-то степени это верно: меры профилактики ОРВИ (в том числе гриппа) и менингита очень похожи. Чтобы не подцепить бактерию или вирус, нужно:Часто и тщательно мыть руки, особенно в период эпидемий ОРВИ.Не контактировать с больными людьми.Вести здоровый образ жизни, чтобы не заболевать или выздоравливать с минимальными потерями.Но главная мера — делать все доступные прививки, которые могут защитить от бактерий и вирусов.