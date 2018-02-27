Эксперты рассказали, как правильно ходить в туалет
Только 1% всех жителей Земли ходит в туалет именно так, причём это члены практически первобытных племён. В развитом обществе такое не принято. Однако, по мнению дерматологов из США, человеку в плане похода в туалет лучше последовать примеру диких аборигенов.
В первую очередь, так комфортнее, поскольку нет необходимости держать одежду или думать, что отходы жизнедеятельности её как-то испачкают.
Кроме того, кожа в таком состоянии отдыхает. Ещё один плюс – возможность преодолеть стеснение, что потом поможет при интимной связи. Наконец, походы в туалет голышом способствуют улучшению обмена веществ, поскольку одежда не передавливает живот.
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