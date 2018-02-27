Как защитить себя во время эпидемии гриппа?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как защитить себя от недуга во время эпидемий вирусных заболеваний? Узнайте о простых профилактических мерах.Во-первых, чаще мойте руки. Если нет мыла, воспользуйтесь антисептическим средством или протрите руки влажной салфеткой. Всегда имейте при себе пачку влажных салфеток, приучите ребенка носить это средство гигиены с собой, чтоб он имел возможность протирать руки и парту в школе.Второе: чаще проветривайте помещение, но при этом не сидите под открытым окном.Третье: проводите влажную уборку каждый день. Если у вас есть УФ-лампа, обязательно ее используйте, следуя инструкции.Четвертое: протирайте гаджеты, особенно смартфон, спиртовой салфеткой.Пятое: увлажняйте слизистые, потому что именно они являются первым барьером на пути проникновения инфекции. Используйте солевой раствор для закапывания носа.Шестое: пейте достаточное количество теплой жидкости, питайтесь полноценно и разнообразно.