Как защитить себя во время эпидемии гриппа?
Во-первых, чаще мойте руки. Если нет мыла, воспользуйтесь антисептическим средством или протрите руки влажной салфеткой. Всегда имейте при себе пачку влажных салфеток, приучите ребенка носить это средство гигиены с собой, чтоб он имел возможность протирать руки и парту в школе.
Второе: чаще проветривайте помещение, но при этом не сидите под открытым окном.
Третье: проводите влажную уборку каждый день. Если у вас есть УФ-лампа, обязательно ее используйте, следуя инструкции.
Четвертое: протирайте гаджеты, особенно смартфон, спиртовой салфеткой.
Пятое: увлажняйте слизистые, потому что именно они являются первым барьером на пути проникновения инфекции. Используйте солевой раствор для закапывания носа.
Шестое: пейте достаточное количество теплой жидкости, питайтесь полноценно и разнообразно.
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Добавил stefan в категорию Инфекционные болезни
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