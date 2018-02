Операции и анестезия ухудшают мгновенную память

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Операция – это одно из вмешательств, последствия которого могут быть непредсказуемыми. Ни один врач не может на 100% предсказать, как именно поведет себя организм больного. Сейчас ученые выяснили, что хирургические вмешательства и анестезия, которая при них используется, влияют в том числе и на мгновенную память, ухудшая ее.Ученые из Школы медицины и здравоохранения Висконсинского университета в Мэдисоне (University of Wisconsin-Madison School of Medicine and Public Health) провели исследование на выборке из 964 человек. Средний возраст участников на момент начала работы составлял 54 года, ни у одного не было деменции или нарушения когнитивной функции. В течение нескольких лет после прохождения тестов на память и другие функции 312 человек было прооперировано по поводу тех или иных заболеваний, еще 652 обошлись без хирургических вмешательств в организм. Затем тесты повторили.У тех людей, кто перенес одну или более операций, хуже работала мгновенная память – та, в которой хранятся события последних часов или дней. Другие «разделы» памяти функционировали без проблем, как и все остальное. Специалисты пояснили, что повреждения мозга, связанные с памятью, часто затрагивают мгновенную память и никакую другую. Нарушения были небольшими, но все же достаточно значительными, чтобы это насторожило специалистов. Научная группа продолжает заниматься этим вопросом, по словам исследователей, пока слишком рано говорить о каких-либо изменениях в клинической практике, тем более – для пациентов нарушения часто проходят бессимптомно.