Осторожно, еда: продукты, которые очень возбуждают аппетит

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От некоторых продуктов просто невозможно оторваться: мы едим их заметно чаще, да еще и в таких количествах, что сами потом удивляемся своему аппетиту.Диетологи рассказали, какая еда вызывает ложное чувство голода, провоцируя нас на переедание. Обратите особое внимание на эти продукты и по возможности исключите их из рациона ради собственного здоровья.Продукты с меткой "диетические" вызывают особый интерес у всех, кто хочет похудеть или поддерживает оптимальный вес. Как ни странно, именно они возглавляют "черный список" продуктов, обостряющих чувство голода и провоцирующих на переедание.Взять, к примеру, хлопья для завтрака или батончики мюсли: все они в том или ином виде содержат большое количество сахара — то есть, состоят из насыщенной углеводной базы, которая не может дать ощущение сытости.С осторожностью пейте смузи с неизвестным составом. Сытные витаминные коктейли могут быть полезными, но зачастую они содержат добавки, провоцирующие на переедание и разжигающие аппетит: мороженое, сладкий сироп, шоколад или даже орехи.Наш организм, не желая быть обманутым этим подобием еды, из-за ее жидкого состояния не воспринимает смузи как полноценный прием пищис и спустя некоторое время подает повторный сигнал о голоде. К тому же коктейли с большим количеством сахара провоцируют зависимость от еды.Фаст-фуд любят практически все, хотя картошку фри и гамбургеры едва ли можно назвать здоровой пищей. Фаст-фуд — это слишком жирная и пересоленная еда с большим количеством пищевых добавок и сахара. Сахар в комбинации с трансжирами и усилителями вкуса, возбуждающими аппетит, способствуют тому, чтобы мы съели больше, чем планировали.В категорию насыщенных жиров попадают пальмовое и кокосовое масло, молочные продукты (например, сливочное масло), а также животные жиры, содержащиеся в красном мясе. Как и трансжиры, они способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а поэтому их количество в рационе должно быть строго ограничено.Согласно исследованиям, насыщенные жиры также притупляют наше чувство насыщения и мешают контролировать свой аппетит, в долгосрочной перспективе провоцируя появление лишнего веса.Алкоголь — самый коварный из всех продуктов-разжигателей аппетита.Увлекаясь алкогольными напитками за трапезой, мы теряем контроль, и организм не может определить, сколько еды ему на самом деле нужно для насыщения. В результате мы уплетаем все подряд, а потом раскаиваемся из-за несвойственного нам в обычном состоянии аппетита.Продукты с высоким гликемическим индексом взывают резкий скачок сахара в крови, провоцируя выброс инсулина: именно этот процесс считается не самым последним виновником набора лишнего веса и образования жировых запасов.После того, как организм выпускает много инсулина, уровень сахара в крови резко падает, а мы начинаем мучиться от голода и снова хотим что-нибудь съесть. Чтобы не дать ненастоящему голоду обмануть себя, сократите употребление белого хлеба, булочек и других продуктов, а также картофеля, попкорна и консервированных сладостей (мюсли с сухофруктами, покупные джемы).