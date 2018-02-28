Эти привычки замедляют обмен веществ

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От них давно пора отказаться.Метаболизмом называют совокупность сложных химических процессов, которые протекают в организме человека. По сути, это то, с какой скоростью и как успешно происходит обмен веществ. Чем метаболизм быстрее, тем бодрее и лучше вы себя чувствуете.Эксперты составили подборку из десяти вещей, которые стоит исключить, чтобы стать обладателем быстрого метаболизма и хорошего самочувствия. Проведите ревизию продуктовой корзины и пищевого поведения!Во многие продукты добавляют искусственные подсластители. Однако эти добавки не лучшим образом влияют на здоровье организма. Чрезмерное употребление химических подсластителей негативно влияет на мозг, провоцирует диабет и замедляет метаболизм.Для организма подсластители в 500 раз слаще, чем тростниковый сахар. Метаболизм ускоряется, чтобы справиться с нагрузкой, но происходит сбой, ведь ему нечего перерабатывать.На замедление метаболизма влияет недостаток кальция в рационе. Так что не спешите отказываться от молочных продуктов. Молоко, сыр, творог, натуральный йогурт и другие кисломолочные продукты в умеренном количестве позитивно влияют на скорость метаболизма и ускоряют обмен веществ.Если вы начали строго ограничивать количество калорий в своем рационе, будьте готовы к тому, что метаболизм может замедлится. Не лучшим образом на обмен веществ влияет и ситуация, при которой количество потребляемых калорий гораздо выше, чем количество сжигаемых. Формируйте рацион в зависимости от нагрузок и самочувствия.Обезвоживание приводит к замедлению метаболизма. Взрослый человек должен выпивать как минимум один литр чистой питьевой воды в день. Такой режим поможет улучшить работу пищеварительной системы, очистить организм от шлаков и токсинов. Особенно полезно выпивать стакан воды утром натощак — это пробуждает организм и разгоняет метаболизм.Любые диеты негативно сказываются на вашем метаболизме. Ограничения в питании организм воспринимает как стрессовую ситуацию начнет накапливать жиры на "черный день". Чтобы калории не расходовались слишком быстро, метаболизм замедляется.Чтобы избежать этого, откажитесь от диет в пользу здорового и сбалансированного питания. Так вам удастся похудеть гораздо быстрее и без вреда для здоровья.Употребление алкоголя замедляет метаболизм на 73%. Стоит определиться, что вам дороже: шумная вечеринка с алкоголем или подтянутая фигура и крепкое здоровье.Переизбыток какого-либо продукта в рационе приводит к нарушениям метаболизма. К примеру, когда вы едите слишком много сырых овощей, организму приходится тратить больше сил, чтобы переработать поступающую в него клетчатку. Ему будет гораздо проще, если овощи попадут в него после термической обработки: так витамины и минералы усваиваются проще, а сбоев в метаболизме не происходит.Углеводы — это ценный источник энергии для организма человека. Если в вашем рационе нехватка этих веществ, метаболизм неизбежно замедляется. Это не случайно: организм понимает, что энергию брать негде и включает сберегающий режим, одна из особенностей которого — замедленный метаболизм.Добавьте в рацион больше сложных углеводов, чтобы оставаться бодрыми, энергичными и здоровыми.Если в рационе человека слишком мало жиров, метаболизм замедляется. Жиры помогают ему разгоняться и оставаться равномерным.Учтите, что речь идет о полезных жирах, которые содержатся в мясе, птице, рыбе и морепродуктах, авокадо, семенах и оливковом масле — такие жиры действительно полезны. А вот фастфуд, жареная и жирная еда и копчености, наоборот, замедляют обмен веществ."Читмилы" (от англ. "жульничать с едой") , которые так любят спортсмены и сторонники здорового образа жизни, также негативно сказываются на обмене веществ. Представьте: пару недель вы питаетесь исключительно правильно, а затем устраивайте гастрономический праздник и целый день едите жирную и тяжелую пищу.Было бы удивительно, если бы в организме не произошел сбой. Сделайте ставку на сбалансированный рацион и иногда позволяйте себе слабости. Так послабления не станут для организма стрессом. "Читмил" может быть легким: не обязательно съедать весь торт, можно ограничиться одним кусочком.