Популярные мифы о боли в спине

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Боль в спине – проблема, знакомая каждому взрослому человеку. Конечно, она может быть вызвана разными причинами: от камня в почке до возрастных изменений в позвоночнике. В этой статье речь пойдет о неспецифической боли в спине. Это такая боль, которая исходит от межпозвонковых дисков и суставов, связок позвоночника, а также мышц спины, их сухожилий и фасций, и не имеет никакого отношения к почкам, кишечнику, онкологическим болезням и прочим проблемам со здоровьем.Урбанизация делает свое дело, и вот все больше и больше людей занимаются интеллектуальным трудом, позабыв про труд физический. Увы, не так давно (в масштабах эволюции) человек стал прямоходящим, а потому в его теле довольно много «багов», которые дают о себе знать. Проблемы со спиной – результат этих эволюционных недоработок, своеобразная плата за прямохождение. И проценты по кредиту здоровья тем больше, чем менее человек физически активен.Неспецифическая боль в спине признана глобальной проблемой. Она касается почти каждого, а это значит, что вокруг нее образуется масса мифов. Вот некоторые из них.Корсет ограничивает подвижность в поясничном отделе и помогает немного уменьшить боль. Однако это не значит, что нужно носить его постоянно. Корсет уменьшает активность собственных мышц спины. Их ослабление делает уязвимыми и другие структуры, в которых много болевых рецепторов. Это прежде всего связки и межпозвонковые суставы. Результат от длительного ношения корсета – боль, которая возникает от любого неосторожного движения. И это вызывает отчаянное желание… снова надеть корсет. Так замыкается порочный круг боли в спине.Ситуация, когда корсет действительно может помочь, – это период острой боли. И если предстоит, к примеру, долгая дорога в автобусе или автомобиле, лучше надеть фиксирующее поясницу ортопедическое приспособление. Оптимальная продолжительность пребывания в корсете – не более 2 часов в сутки. Также поддержка поясницы может понадобиться во время беременности и после родов (но сначала нужно посоветоваться с врачом, потому что есть противопоказания, и только специалист может определить нужную степень жесткости изделия). Без поддержки поясницы не обойтись и в бодибилдинге, потому что большие веса оказывают серьезное влияние на поясничный отдел позвоночника. Однако «волшебные» корсеты для похудения из инстаграма не помогают ни в снижении веса, ни в профилактике боли в спине, а только способствуют обогащению тех, кто этот товар продвигает.Если с вами приключился первый в жизни эпизод неспецифической боли в спине, не нужно торопиться купить корсет. Боль, скорее всего, пройдет сама по себе, а если вы будете регулярно заниматься укреплением мышц спины, очень вероятно, что болевые ощущения и вовсе никогда не вернутся.Инстинктивное желание при любой болезни – заползти в тихое теплое место и по возможности не двигаться. И это подходящая стратегия, например, при гриппе или мигрени, однако для боли в спине она не годится. Любители постельного режима рискуют уже не выползти из-под одеялка без посторонней помощи. Малоподвижность замедляет кровообращение, усиливает мышечный спазм. Результат – боль при любой попытке встать, что вызывает желание продлить себе постельный режим на годик-другой. Однако ни врачи, ни страховые компании не поддерживают идеи длительной нетрудоспособности из-за неспецифической боли в спине: примерные сроки больничного листка для таких пациентов составляют всего 7–10 дней. Поэтому можете быть уверены, что жестокий тип в белом халате заставит вас двигаться: ходить в процедурный кабинет на уколы, а в идеале – посещать занятия лечебной физкультурой и регулярно наведываться в бассейн.Однако не всякие физические нагрузки при боли в спине полезны. Стоит отказаться от дачных работ (прополки сорняков, вскапывания земли, посадки растений), интенсивного ремонта, передвигания мебели, ношения тяжелых сумок. А вот кинезиотерапия, плавание, пилатес, йога – это то, за что спина непременно скажет спасибо.Это убеждение надежно вбито в головы граждан со времен советской медицины и продолжает передаваться из поколения в поколение. Иначе как объяснить тот факт, что большинство пациентов невролога в возрасте от 18 до 100 лет готовы заплатить за путевку в санаторий плюс курс механического массажа на специальной кушетке и заполировать все это электрофорезом с карипазимом, который, по легенде, «растворяет грыжи», но при этом почти все больные решительно против того, чтобы хоть пару раз в неделю позволить себе поход в бассейн?Исследования показывают, что эффективность массажа при боли в спине сильно преувеличена. В спортивной медицине, когда человек страдает от чрезмерных, порой запредельных нагрузок на мышцы, массаж действительно актуален. А вот мять и растирать тощенькие мышцы типичного работника офиса, вся физнагрузка которого сводится к неторопливой прогулке от курилки до машины и от машины до дома, бессмысленно.То же самое можно сказать о физиотерапии: да, она действительно способствует притоку крови к месту воздействия, а значит, вероятно, боль уменьшится. Однако чудес ожидать не приходится: медицина не знает ни одного случая, когда пациент с сильными болями не занимался лечебной физкультурой, а излечился одним лишь электрофорезом раз и навсегда. Есть и явно шарлатанские методики физиотерапии: это приборы типа «Алмаг» и его многочисленные аналоги из контор по производству магических акупунктурных шариков и медных лечебных палочек. Они вообще никак не действуют на организм (впрочем, пенсионер, который потратил на подобный прибор последние деньги, рискует получить недостаток витаминов и белка в рационе, а также голодный обморок, поэтому «Алмаг» вовсе не так безопасен – как минимум для ограниченного бюджета).Еще один миф, который поддерживается соловьиными трелями медицинских представителей. Мол, витамины группы В помогают восстановить оболочку нервных волокон, а значит, и нервную проводимость! Если почитать статьи в российских медицинских журналах, то можно обогатиться удивительными сведениями о том, что витамины В в укольчиках обладают обезболивающим эффектом, в том числе при хронической боли, а еще спасают вообще при любой боли: хоть суставной, хоть мышечной, хоть головной. А также показывают непревзойденные результаты в лечении депрессии, бессонницы и вообще чего только захотите. Главное – верить!Разумеется, это вранье. Во всяком случае, нет ни одного серьезного клинического исследования, которое подтвердило бы смелые высказывания производителей красных ампул. Однажды, когда я находилась на сертификационном курсе по неврологии, для повышения квалификации врачам дали прослушать очередную видеолекцию – гимн эффективности витаминов группы В при боли в спине. Я спросила докладчика, на каких научных источниках основан столь безудержный оптимизм. Воспоследовал ответ: «Это были исследования на мышах».В общем, если у вас дома есть мыши и у них вдруг заболит спина, вы знаете, что делать.Межпозвонковая грыжа является причиной боли в спине только в 5 % случаев. Поэтому, если вы сделали МРТ позвоночника и у вас обнаружили ее, родимую, не стоит сразу впадать в отчаяние и гуглить предложения бюджетного медицинского туризма в клиниках Израиля. Куда более частой причиной боли является неравномерная или непривычная нагрузка на мышцы спины или длительное отсутствие какой бы то ни было нагрузки вовсе. И боль в этих случаях – просто закономерная реакция тех структур, что долго не использовались по назначению.Поэтому используйте свои мышцы, изучайте их. Почувствуйте, как это приятно: скручивание в грудном отделе или мягкий прогиб назад в пояснице. Единственный способ обмануть возраст своего позвоночника – активно пользоваться им, не забывая про бережное отношение, регулярность и непременное удовольствие от нагрузок.