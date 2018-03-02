Виртуальный секс – источник реальных проблем

По данным американских учёных, современная молодёжь слишком легкомысленна в плане отношения к фото эротического характера и виртуального секса. Вести откровенную переписку стало настолько модно, что её даже назвали специальным термином.Статистика гласит, что минимум каждый пятый подросток и каждый третий старше тинейджера хотя бы раз вели откровенную переписку и присылали кому-то снимки эротического характера. Такие действия эксперты назвали «секстингом». Из-за откровенных сообщения в Сети возникали реальные скандалы. С их помощью выявлялись учителя-соблазнители и преступники-педофилы, которые требовали у школьников эротические снимки.По информации учёных, «секстинг» имеет большое значение для молодёжи.Однако участники такой переписки не придают особого значения тому, что делают, что в корне не верно. В США бывало такое, что из-за найденных эротических фото увольняли или даже могли посадить в тюрьму.Эксперты отмечают, что при отправке такого контента следует быть максимально осторожными. Если что-то отправить, оно может распространиться дальше, а это весьма чревато.