Виртуальный секс – источник реальных проблем
Статистика гласит, что минимум каждый пятый подросток и каждый третий старше тинейджера хотя бы раз вели откровенную переписку и присылали кому-то снимки эротического характера. Такие действия эксперты назвали «секстингом». Из-за откровенных сообщения в Сети возникали реальные скандалы. С их помощью выявлялись учителя-соблазнители и преступники-педофилы, которые требовали у школьников эротические снимки.
По информации учёных, «секстинг» имеет большое значение для молодёжи.
Однако участники такой переписки не придают особого значения тому, что делают, что в корне не верно. В США бывало такое, что из-за найденных эротических фото увольняли или даже могли посадить в тюрьму.
Эксперты отмечают, что при отправке такого контента следует быть максимально осторожными. Если что-то отправить, оно может распространиться дальше, а это весьма чревато.
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