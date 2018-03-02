Тяжелое одеяло поможет быстро победить бессонницу

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Может ли простое одеяло помочь человеку унять приступ тревожности? Исследование показало, что этот метод эффективен среди детей и взрослых.Миллионы людей, страдающие от бессонных ночей, могут решить эту проблему с помощью специфических тяжелых одеял. Они на протяжении десятков лет используются для помощи детям, имеющим расстройства развития, а также применяются и среди беспокойных животных.Но в последние годы сразу несколько компаний стали выпускать подобные одеяла на рынок в расчёте на взрослых жертв бессонницы. Одеяла создают психологическое ощущение объятий ребенка со стороны родителей, и клинические исследования доказали, что это помогает повысить качество сна.Во многих странах мира бессонница принимает масштабы целой эпидемии, и значительное количество людей нуждаются в лечении таких психологических проблем, как тревожные состояния, аутизм и посттравматические стрессовые расстройства.Не менее 30% жителей России спят меньше того времени, которое нам рекомендуют врачи, что связано с напряженным графиком жизни и стрессом. Для борьбы с бессонницей люди прибегают к помощи мощных снотворных, вызывающих физиологическую зависимость.Ещё в 2015 году шведские исследователи доказали, что специальные утяжеленные одеяла улучшают качество сна у жертв бессонницы. Исследование показало, что данные одеяла создают «эффект кокона», который уменьшает уровень физиологического возбуждения и успокаивает человека, помогая ему заснуть.Давление, которое создают одеяло, снижает уровень кортизола и повышает показатели серотонина и мелатонина в мозге. А эти гормоны уменьшают показатели сердцебиения и артериального давления.