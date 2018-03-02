Бактерия защищает от рака кожи
6-N-гидроксиаминопурин подавляет процесс синтеза ДНК в пораженных раком клетках и не дает им распространяться с обычной скоростью. Мыши, которым 6-NAP вводили внутривенно каждые 48 часов в течение двух недель, не демонстрировали наличия каких-либо побочных эффектов, но, когда им пересадили клетки меланомы, опухоли росли медленнее на 50%. Таким образом, прокомментировали ученые, роль микробиома кожи также очень велика. Он привел в пример проводившиеся ранее исследования, в ходе которых выяснилось, что некоторые компоненты микрофлоры обладают противомикробным действием. Новую научную работу опубликовали в издании Science Advances сотрудники Школы медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California San Diego School of Medicine). Руководил командой специалистов почетный профессор Ричард Галло (Richard Gallo), глава университетского департамента дерматологии.
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