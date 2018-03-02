Бактерия защищает от рака кожи

На коже человека, как и в его кишечнике, постоянно живут бактерии. Один из представителей нормальной микрофлоры кожи здорового человека – Staphylococcus epidermidis. Ученые выяснили, что одна из разновидностей этой бактерии способна эффективно бороться с меланомой, и при этом никакого вреда здоровым клеткам не наносится. Бактерии производили определенное химическое соединение: 6-N-гидроксиаминопурин (6-NAP). Это соединение не давало расти опухолям у мышей после воздействия ультрафиолетом на их кожу. У тех животных, в организме которых находились полезные бактерии, опухолей было гораздо меньше, чем у тех, в чьей микрофлоре не было Staphylococcus epidermidis.6-N-гидроксиаминопурин подавляет процесс синтеза ДНК в пораженных раком клетках и не дает им распространяться с обычной скоростью. Мыши, которым 6-NAP вводили внутривенно каждые 48 часов в течение двух недель, не демонстрировали наличия каких-либо побочных эффектов, но, когда им пересадили клетки меланомы, опухоли росли медленнее на 50%. Таким образом, прокомментировали ученые, роль микробиома кожи также очень велика. Он привел в пример проводившиеся ранее исследования, в ходе которых выяснилось, что некоторые компоненты микрофлоры обладают противомикробным действием. Новую научную работу опубликовали в издании Science Advances сотрудники Школы медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California San Diego School of Medicine). Руководил командой специалистов почетный профессор Ричард Галло (Richard Gallo), глава университетского департамента дерматологии.