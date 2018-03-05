Причины изжоги: какие продукты исключить?

Изжога - это симптом: она означает, что слизистую оболочку пищевода раздражает кислота, которая забрасывается в пищевод из желудка. Почему это происходит - другой вопрос. Ведь в норме ничего из желудка в пищевод поступать не должно. Значит, скорее всего, ослаблен нижний сфинктер пищевода - кольцевая мышца, которая и должна запирать желудок на "замок". Но слабость, растяжение, грыжа и другие проблемы мешают этой мышце работать как следует. Итог - неприятные, а иногда даже болезненные ощущения за грудиной, в так называемой эпигастральной области, а также в горле и нижней челюсти.Бороться самостоятельно с изжогой можно, но лучше проконсультироваться с врачом: ведь эта проблема может быть симптомом некоторых заболеваний. Но иногда она возникает и буквально "на ровном месте": просто съели что-то не то. Что же именно? Давайте разберемся.Они повышают концентрацию кислоты в желудке, в результате желудочный сок становится слишком едким.Не такие кислые, как лимоны или грейпфруты, они все же способны вызывать изжогу из-за большого содержания в них органических кислот, стимулирующих пищеварение. Вообще, если есть склонность к изжоге, с кислыми фруктами и ягодами нужно быть поосторожнее.Кофеин, который в этих продуктах содержится, расслабляет мышцы пищевода, тем самым способствует забросу в него желудочного сока. А того еще, как назло, и слишком много - кофеин вдобавок провоцирует его избыточное выделение.И вообще любые продукты, которые провоцируют метеоризм и вздутие живота. Выделение в процессе переваривания углекислоты является механической причиной возникновения изжоги.Особенно жирный и наваристый - он делает среду в желудке более кислой. Следовательно, и супы на таком бульоне могут стать причиной неприятной проблемы.Очень многие, напротив, советуют пить молоко при изжоге, дескать, оно поможет нейтрализовать жар в пищеводе. На самом деле, молоко проблему только усиливает и продлевает. Да, в первые секунды все хорошо: выпили стакан молока, его щелочная среда быстро обезвредила кислоту в пищеводе, само молоко створожилось в желудке... и тот при попадении молочного белка на слизистую начинает производить соляную кислоту еще в больших количествах!Шашлык, картошка фри, жирные стейки и прочий фаст-фуд, и все то, что относится к категории "тяжелая пища". Такая остается в желудке надолго, потому что ее нужно обстоятельно переваривать, и требует большего количества пищеварительных соков и желчи. Результат предсказуем: изжога.(а также пиво и квас), содержащие углекислоту. Механизм возникновения изжоги в данном случае схож с тем, который провоцируют бобовые и капуста. Углекислота - это газ, который растягивает желудок, давит на его стенки и стимулирует желудочную секрецию.Раздражают слизистую пищевода и желудка, стимулируя образование желудочного сока. Так что при склонности к изжоге с перцем нужно быть поаккуратнее.Свежая выпечка и вкусные тортики всегда вызывают брожение и повышенное газообразование в желудке. Полакомились? Будьте наготове.Раздражает слизистую оболочку пищевода и повышает ее чувствительность к кислоте, это тоже может стать причиной изжоги. Еще спиртное расслабляет все мышцы тела, и в том числе те самые мышцы, что соединяют пищевод с желудком. Наиболее опасными с точки зрения возникновения изжоги являются красные вина.Неправильная температура любимых блюд тоже может стать причиной изжоги. Обжигающие супы и напитки травмируют и раздражают пищевод, а холодные угнетают желудочную секрецию и "зависают" в желудке надолго, также провоцируя изжогу.