5 важных фактов о курении и здоровье мозга

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Немецкие учёные назвали 5 научных фактов, касающихся курения и здоровья мозга, о которых нужно знать каждому. Возможно, информация об этом поможет курильщикам принять одно из самых важных решений в их жизни.1. Присутствующий в сигаретах никотин засасывается в рецепторы мозга. Никотин активирует область мозга, которая вовлечена в производство чувства удовольствия и поощрения. Когда кто-то подсаживается на никотин, ему становится очень сложно от него отказаться именно потому, что курение рождает ощущение кайфа. В отсутствие никотина человека становится раздражительным, беспокойным и тревожным.2. Избыточное курение ослабляет и уменьшает размер мозга. Оно также приводит к снижению когнитивной деятельности у взрослых, причём эффект от сигарет сохраняется годами после того, как человек бросает курить. Вот почему курильщики значительно чаще сталкиваются со старческим слабоумием, их риск деменции выше на 79%. Также любители сигарет сталкиваются с бессонницей и апноэ во сне, которые сами по себе увеличивают опасность деменции.3. Курение снижает уровень интеллекта. В результате курения сокращается приток кислорода к мозгу, а вот содержание углекислого газа увеличивается, что негативно влияет на гемоглобин. Способность анализировать проблемы и решать их на рабочем месте часто снижается из-за хронического курения.4. Способность курения помогать фокусироваться на чем-то - это миф. В реальности, курение производит прямо противоположное воздействие. Оно значительно снижает способность человека концентрироваться на каких-то задачах. Из-за нехватки доступа кислорода к мозгу курильщики сталкиваются с быстрой усталостью.5. Курильщикам чаще грозит инсульт. Наличие никотина в крови делает саму эту кровь более густой. Всё это увеличивает вероятность развития тромбов в артериях, которые снабжают кровью мозг. В результате, вероятность ишемического инсульта намного вырастает.