Виноград и какао внесли в список мощных антивирусных средств
Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США провели ряд экспериментов с ресвератролом. Ресвератрол был добавлен в культуры человеческих клеток, зараженных вирусом коровьей оспы, что предотвратило размножение вируса. Исследования показали, что ресвератрол успешно борется с вирусом обезьяньей оспы, который опасен и для человека.
Ресвератрол — это вещество, которое растения выделяют для защиты от паразитов. Ученые полагают, что в будущем ресвератрол будут использовать в медицинских целях.
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Добавил stefan в категорию Разное
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