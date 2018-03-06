Виноград и какао внесли в список мощных антивирусных средств

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Антивирусные свойства винограда и какао обнаружили американские ученые. Им удалось выделить из винограда и какао фенольное соединение ресвератрол и доказать, что ресвератрол способен противостоять даже мощным вирусам.Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США провели ряд экспериментов с ресвератролом. Ресвератрол был добавлен в культуры человеческих клеток, зараженных вирусом коровьей оспы, что предотвратило размножение вируса. Исследования показали, что ресвератрол успешно борется с вирусом обезьяньей оспы, который опасен и для человека.Ресвератрол — это вещество, которое растения выделяют для защиты от паразитов. Ученые полагают, что в будущем ресвератрол будут использовать в медицинских целях.