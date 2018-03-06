Почему в сильный мороз слезятся глаза?

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Когда на улице в холодное время года слезятся глаза, это доставляет физический и психологический дискомфорт. Глаза от слез могут краснеть, у женщин может испортиться макияж, к тому же из-за холода начинает еще и течь из носа. В общем, приятного мало. Разобраться, в чем же причина это явления.«Причин слезотечения в мороз может быть много. Одна из них — спазм слезных точек — верхней и нижней — из-за мороза. Поэтому всему объему влаги, который выделяется в норме, сложнее пройти положенный путь и попасть в нос. Ведь в норме слеза оттекает через слезные точки и систему слезных канальцев в слезный мешок и далее через слезно-носовой канал уходит под нижнюю носовую раковину в нос и горло. А при спазме так не получается», — говорит эксперт. Такой спазм является естественной защитной реакцией век на холод. В норме он быстро проходит.«Если этот спазм проходит через какое-то время, то и жалоба на слезотечение на морозе постепенно уходит. Потому что идет динамическая балансировка между притоком и оттоком слезы», — добавляет Дмитрий Давыдов.Если у человека есть какие-то проблемы с глазами, то в этом случае слезотечение никуда не денется.«При патологическом состоянии в слезной системе приток слезы преобладает над ее оттоком, соответственно, слеза задерживается, и жалобы на слезотечение сохраняются, независимо от температуры на улице, есть мороз или нет», — подчеркивает эксперт.«Еще одна причина — возрастная. С годами у человека меняется состав слезы. Это зависит и от гормонального фона, и от биохимического состава слезы и крови. Во многом это касается женщин после наступления климакса. Меняется состав слезы, и возникает так называемый „синдром сухого глаза“. Он в большей степени проявляется в холодный период, когда человек выходит из теплого помещения на мороз», — рассказал Давыдов.У пожилых людей также может наблюдаться дисфункция мышц век, когда в силу естественных возрастных изменений ухудшается состояние тканей и сосудов глаз. При этом развиваются различные глазные патологии, в том числе неплотное прилегание слезной точки. И раздражающий фактор в виде холода или сильного ветра вызывает усиленное слезотечение.«Синдром сухого глаза» может быть связан и с профессиональной деятельностью. В офисе человек проводит много часов, а это и кондиционированный воздух, и интенсивная зрительная нагрузка. В результате может возникать «синдром сухого глаза». А на морозе это явление может усиливаться», — пояснил эксперт.Некоторые люди страдают аллергией на холод — это так называемый холодовой конъюнктивит. Аллергическая реакция обычно сопровождается не только слезотечением, но и зудом, гиперемией (покраснением) слизистой оболочки глаз и век.У женщин бывает аллергия и на косметику. На холоде, ветру и при ярком солнце раздражающее действие от какого-либо компонента косметического продукта будет также вызвать обильное слезотечение.«На морозе обостряются какие-то скрытые проблемы, возникает слезотечение. Человеку не стоит пренебрегать такими сигналами, надо обращаться к врачу, — напоминает Дмитрий Давыдов — Офтальмолог установит точный диагноз. И только после этого назначит соответствующий вид лечения. Врач смотрит передний отрезок, оценивает состояние роговицы, лимбальной зоны, конъюнктивы, век. Возможно, у человека есть бактериальная или вирусная инфекция, а у пожилых людей могут быть и клещевые проявления в виде демодекса. Врач профессионально разберется, в чем первопричина жалоб пациента».Также слезотечение на морозе может быть вызвано ОРВИ. Это объясняется связью носослезных каналов с полостью носа. Поэтому во время различных простудных заболеваний (грипп, ангина, ОРВИ и ОРЗ) усиливается отек слизистой полости носа и увеличивается количество слезы.Авитаминоз также может привести к слезотечению. Нехватка витаминов, микро- и макроэлементов сказывается и на здоровье глаз. Они «слабеют» и не могут быстро приспособиться к изменению окружающей среды — морозу и ветру.Таким образом, главное, на что надо обратить внимание при появлении слезотечения на морозе, — как долго текут слезы. Если они проходят через несколько минут пребывания на холоде, причин для беспокойства нет, это просто защитная реакция глаз, которые адаптируются к внешним погодным условиям. Но если слезы текут постоянно не только на улице, но и в помещении, нужно выяснять причину и обратиться к врачу-офтальмологу.