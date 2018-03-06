5 интересных фактов о курении и здоровье мозга
- Курение уменьшает размер мозга
Сигареты не только со временем уменьшают размеры мозга, но и приводят к снижению когнитивной деятельности у взрослых. Интересно, что негативный эффект от сигарет сохраняется еще несколько лет после того, как человек бросает курить. Вот почему курильщики значительно чаще сталкиваются со старческим слабоумием, а риск деменции у них на 79% выше, чем у некурящих людей.
Также курильщики сталкиваются с бессонницей и апноэ во сне, которые сами по себе увеличивают риск развития деменции.
- Курение снижает уровень интеллекта
Из-за курения сокращается приток кислорода к мозгу, а вот содержание углекислого газа увеличивается. Из-за ухудшения кровообращения мозг курильщиков хуже снабжается кислородом, что влияет на их когнитивные и интеллектуальные способности. Также считается, что из-за курения часто снижается способность анализировать проблемы и решать их на рабочем месте.
- Курение вовсе не помогает сосредотачиваться
Некоторым людям кажется, что курение помогает сосредотачиваться на чем-либо, но это, по словам специалистов, - всего лишь миф. В реальности, курение производит прямо противоположное воздействие: оно значительно снижает способность человека концентрироваться на каких-то задачах. Кроме того, из-за нехватки доступа кислорода к мозгу курильщики быстрее устают, чем некурящие.
- Курильщикам чаще грозит инсульт
Наличие никотина в крови делает кровь более густой, что повышает вероятность развития тромбов в артериях, снабжающих кровью мозг. В результате, вероятность ишемического инсульта значительно вырастает.
- Никотин засасывается в рецепторы мозга
Никотин активирует область мозга, которая вовлечена в производство чувства удовольствия и поощрения. Когда человек “подсаживается” на никотин, ему становится очень сложно от него отказаться именно потому, что курение рождает ощущение “кайфа”. В отсутствие никотина человека становится раздражительным, беспокойным и тревожным.
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