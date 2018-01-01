Эти четыре продукта лучше всего разжижают кровь
Повышенная свертываемость крови, при которой она становится слишком густой, может спровоцировать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. В таком случае, кровь сгущается еще больше, создавая в артериях закупорки, в итоге человек автоматически попадает в группу риска инсультов, инфарктов, варикоза, тромбофлебита, гипертонии, вегетососудистой дистонии, атеросклероза, ишемической болезни сердца и так далее.
Зачем разжижать кровь?
Благодаря тому, что кровь будет более жидкой, усилится кровообращение и кислород, а также все полезные вещества поступят к внутренним органам в полном объеме, чего не происходит тогда, когда она густая.
К тому же, разжижение крови - это проверенный и эффективный метод предупреждения всех вышеперечисленных недугов.
Как разжижать кровь?
Существует масса народных способов для разжижения крови, впрочем, как и медикаментозных препаратов, обладающих аналогичным свойством. Но так как таблетки - сплошная химия, а увлекаться народной медициной врачи не советуют, на помощь приходят доступные продукты питания, у которых есть идентичная способность разжижать кровь.
Четыре продукта для разжижения крови:
Лимон не имеет никаких противопоказаний, поэтому его могут кушать даже дети. Помимо снижение свертываемости крови, лимоны обладают целым спектром полезных свойств.
Клюква отлично снижает вязкость крови, причем, независимо от того, в каком виде ее употребляют.
Чеснок обладает мощным кроворазжижающим свойством, буквально одного зубчика в день достаточно для снижения свертываемости крови.
Имбирь обогащен антиоксидантами и липидами, очищающие сосуды и кровь, а также благотворно воздействующие на ее состав.
Все эти продукты есть в каждом холодильнике и стоят они не так дорого, чтобы можно было бы себе отказывать в их пользе.
Даже ежедневное употребление этих четырех продуктов никоим образом не навредит вашему здоровью, а, наоборот, защитит от многих болячек и оздоровит организм изнутри.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил slava в категорию Разное
Добавить комментарий