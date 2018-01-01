Чистка сосудов. Как избавиться от холестериновых бляшек



Главные враги сосудов:



животные жиры и холестерин;



сладости, особенно сладкие напитки;



продукты с фосфатами – пищевые добавки в колбасах, мясных изделиях и полуфабрикатах, плавленых сырах;



курение и выхлопные газы, они вызывают окислительный стресс сосудов;



высокое артериальное давление;



сахарный диабет;



низкая физическая активность.



Как почистить сосуды, чтобы не было бляшек, и избавиться от атеросклероза? Этот вопрос интересует многих.Чем бы пройтись по сосудам, как ёршиком, чтобы убрать все холестериновые бляшки? Именно так радикально любят ставить вопрос пациенты. К сожалению, так не получится. Здесь уместно привести сравнение с водопроводными трубами. Ведь бляшки в сосудах, в которых откладывается кальций, вполне сопоставимы с накипью – кальций придаёт им такую же прочность. Если в трубах или чайнике накипь можно растворить лимонной кислотой, то в сосудах нужную концентрацию не создашь. Ведь кислотность крови – один из самых жёстких показателей организма, в норме он составляет 7,34–7,44, то есть слабощелочной. Снижение его меньше 7 смертельно. Так что вариант с соком лимона, который так любят в народе для чистки сосудов, не проходит: чайник от накипи он очистит, а сосуды нет.Нужно понимать, что лечение атеросклероза и бляшек – это долгая история. Сама болезнь развивается не один десяток лет, и лечить её потом нужно пожизненно. В 20–30 лет в сосудах начинает откладываться холестерин и образуются так называемые пятна. Со временем они сливаются, становятся толще, потом в них откладывается кальций и развивается соединительная ткань. Это уже и есть холестериновые бляшки. Лет 20–25 атеросклероз существует скрытно, бессимптомно, а потом начинаются проблемы – инфаркты, инсульты, боли в сердце, аритмии. У женщин это происходит не раньше 50 лет, у мужчин после 40.Почему снижение холестерина считают главным способом чистки сосудов? С возрастом наша печень начинает вырабатывать его больше, и это ускоряет развитие атеросклероза. «Для снижения синтеза холестерина в печени есть две основных группы лекарств – статины и фибраты, – рассказывает– Первые назначают чаще. Сегодня существует около 20 статинов, но из них хорошо изучены и доказанно эффективны четыре препарата – это симва-, права-, аторва- и розувастатин. Они тормозят прогресс атеросклеротических бляшек, а некоторые даже уменьшают их. Статины снижают риск возникновения инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых болезней примерно на 30%. Это очень хороший показатель. Из фибратов лучше других изучены препараты клофибрат и фенофибрат.В последние годы для снижения холестерина появились два препарата с совершенно новым механизмом действия, это так называемые моноклональные антитела. Они специфически блокируют фермент, участвующий в синтезе холестерина. При лечении ими холестерин снижается существенно сильнее, чем при назначении статинов.А в недавно проведённых исследованиях было показано, что при этом дополнительно снижается и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Но проблема в том, что цена таких лекарств всего на месяц (это 1–2 инъекции) составляет 44–50 тыс. рублей. Поэтому они обычно применяются при наследственной гиперхолестеринемии, когда уровень холестерина очень высокий, а приёма больших доз статинов недостаточно для его снижения». Напомним: правильно назначить лекарства может только врач.Применительно к сосудам очень справедливо утверждение: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Поскольку атеросклероз развивается десятилетиями – блюсти чистоту нужно всю жизнь. И дело не в одном только холестерине. Особенно важно не допускать осаждения на стенку сосудов кальция. Такая «накипь» называется кальцинозом – и это самая опасная форма атеросклероза. Всё дело в соединении фосфора с кальцием в так называемых фосфатах. Они плохо растворимы, и именно в такой форме кальций откладывается в сосудах.Как этого избежать, рассказывает«Самое простое, что может прийти на ум для снижения кальциноза сосудов, – это сократить приём кальция и содержащих его продуктов. Но делать так не надо. На его недостаток в крови организм среагирует не очень хорошим образом – кальций начнёт вымываться из костей и зубов и будет оседать на стенках сосудов, в тканях лёгких, почек и печени. То есть это только усилит кальциноз сосудов. Предупредить его можно, направив кальций, а вместе с ним и фосфор, содержащийся в фосфатах, в костную ткань. Что для этого нужно?Во?первых, важен витамин К?. Он препятствует тому, чтобы кальций вымывался из костей и осаждался на стенке сосудов. Больше всего К? содержится в продуктах ферментации: сыре и кисломолочных продуктах. А абсолютным рекордсменом по его содержанию является традиционное японское блюдо натто – его делают из сброженных соевых бобов. Кроме того, витамин К? синтезируют некоторые бактерии, обитающие в нашем толстом кишечнике, а это значит, что нужна диета, богатая пребиотиками – пищевыми волокнами.Во?вторых, необходимо получать достаточное количество магния. Он может связывать фосфаты, препятствуя их осаждению на стенках сосудов. Кроме того магний может так регулировать активность клеток гладких мышц сосудов, что они будут препятствовать кальцификации. Много магния содержится в гречке, овсе, ячмене, бобовых, грецких орехах.В?третьих, не допускайте дефицита цинка и витамина D. Они влияют на работу фермента, от которого зависит количество фосфата в крови. Цинка много в морепродуктах, шпинате, тыквенных семечках, орехах кешью, а витамина D – в жирной рыбе, икре, кисломолочных продуктах, сырах, сметане, сливочном масле. Для выработки собственного витамина D достаточно каждый день 15 минут пребывать на открытом солнце.В?четвёртых, риск развития кальциноза сосудов снижают омега?3 жирные кислоты. Их много в жирных сортах морской рыбы.А в?пятых, важна так называемая противовоспалительная диета – рыба, зелень, овощи и фрукты. Дело в том, что при хроническом воспалении процесс отложения кальция в стенках сосудов усиливается».Как же быть с мёдом, лимоном и чесноком? К сожалению, польза мёда переоценивается. А вот лимоны очень полезны, в том числе и для сосудов. Это хороший антиоксидант, который защищает их от атеросклероза, но бляшки не убирает. Что же касается чеснока, то это просто суперпродукт. У него масса полезных свойств. В том числе в нём есть соединения серы, которые расслабляют сосуды и тормозят развитие атеросклероза. Ешьте чеснок ежедневно по 3–5 зубчиков. А чтобы он был полезнее, за 15–20 минут до еды измельчите его и дайте «подышать» на воздухе. В это время в нём активируются соединения серы. Такой чеснок добавляйте в любые блюда, куда нравится.