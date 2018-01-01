Перерыв на работе может быть продуктивным

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Если после перерыва вы ощущаете себя совершенно не отдохнувшим, вялым, то это означает, что вы провели это время неправильно. Вот несколько рекомендаций по этой теме.Психологи из американского университета утверждают: офисный работник должен совершать пятиминутный тайм-аут каждый час. Но не следует тратить это небольшое количество времени на бесполезное листание страниц интернета. И откажитесь от соцсетей на время работы! Лучше пройдитесь по офису, поговорите с коллегой или же исполните несколько гимнастических упражнений. Если в вашем офисе есть переговорная, то посидите там, помедитируйте. Также полезно сделать гимнастику для глаз.Именно пятиминутка, а не десятиминутный перерыв придадут вам новый импульс для продуктивного труда.А более длительный перерыв лишь отвлечет от производственных задач.Зачастую врагом продуктивности становится ваша зацикленность на нерешенной задаче. Но не следует тратить весь день на выполнение столь сложного задания. Лучше на время отложить эту трудноразрешимую производственную задачу и приступить к другим, более легким заданиям. А затем, по истечении какого-то времени, вернуться к ней с новыми мыслям, идеями.Прогуляться на свежем воздухе в обеденный перерыв нужно обязательно. Так вы "подзарядите" свои силы и сможете еще эффективнее трудиться.На продуктивность офисного сотрудника очень сильно влияет и та пища, которую он ест. Для работы нашего мозга нужна глюкоза. Но ее следует получать не из шоколадок и пирожных, а из курицы, говядины и гречи. Так она будет медленно высвобождаться и мозг сможет оптимально работать от звонка до звонка.