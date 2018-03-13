Ученые раскрыли секрет старческой забывчивости

Пожилые люди нередко забывают самые простые вещи и испытывают проблемы с памятью из-за понижения активности в особой части коры, связывающей центр памяти и большие полушария мозга, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron."Мы по-прежнему почти ничего не знаем о том, как старение влияет на работу мозга человека и тех его частей, которые отвечают за формирование и воспроизведение воспоминаний. К примеру, наши наблюдения показали, что не все виды памяти "стареют" с одинаковой скоростью. В частности, пространственная память угасает гораздо медленнее, чем воспоминания о разных объектах", — рассказывает Захария Ри (Zachariah Reagh) из университета Калифорнии в Дэвисе (США).При наступлении старости дряхлеет не только тело человека, но и ухудшается работа его мозга – пожилые мужчины и женщины запоминают новую информацию гораздо хуже, чем молодые люди, и часто не могут вспомнить те вещи, которые они знали всю свою жизнь.Причины этого пока не совсем ясны для ученых. Часть из них считает, что острота памяти теряется в результате развития ранних стадий болезни Альцгеймера, а другие предполагают, что это связано с тем, что в гиппокампе, центре памяти человека, почти не остается стволовых клеток к 60-70 году жизни, что постепенно ведет к деградации воспоминаний.Ри и его коллеги выяснили, почему это происходит на самом деле, наблюдая за активностью мозга у двух десятков пожилых и молодых людей, игравших в простую игру на сообразительность и память, используя сверхмощные магнитно-резонансные томографы.