Сколько нужно тренироваться, чтобы быть здоровым?
Физическая активность не имеет никакого отношения к профессиональному спорту, она необходима для каждого человека, а не только для спортсменов. Вам не обязательно изматывать себя тренировками, но для поддержания крепкого здоровья и хорошего самочувствия вы должны отводить на спорт хотя бы минимум времени.
Простые действия, как пешая прогулка или подъем по лестнице без лифта тоже относятся к физической активности, она снижает вероятность развития сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы, помогает поддерживать в норме вес и артериальное давление, улучшает сон, подавляет проявления тревожности и депрессии. Пожилые люди, ведущие активный образ жизни, реже страдают от переломов и дольше сохраняют физическое и психическое здоровье.
Какая норма тренировок для людей разного возраста?
В любом возрасте следует сочетать разные виды физической активности, при этом системы тела будут развиваться равномерно, и ни один из видов нагрузок не успеет надоесть.
Важно уменьшить время, которое вы проводите в сидячем положении, если ваша работа связана с долгим сидением на месте, то старайтесь делать перерывы и двигаться каждые 20 минут.
Дети до 5 лет
Маленьким детям физическая активность необходима для того, чтобы правильно развить нужные двигательные навыки. Младенцы проявляют активность, изучая мир, они тянутся к предметам, хватают их, отталкивают и тянут к себе, позже они начинают переворачиваться на живот и приподниматься на руках. С того момента, как ребенок начал ходить, ему необходимо как минимум три часа активности в день, она может проявляться в виде активных игр и бега.
Дети и подростки от 5 до 18 лет
В этом возрасте очень важно укреплять кости, дети и подростки нуждаются в интенсивных физических нагрузках продолжительностью как минимум по часу ежедневно. Три раза в неделю активность должна проявляться в виде укрепляющих упражнений, к примеру, гимнастических комплексов, прыжков через скакалку. Также дети и подростки нуждаются в умеренных аэробных нагрузках, ходьба, катание на велосипеде или самокате, очень рекомендуется подключать интенсивные нагрузки – плавание, бег, танцы, футбол, тренировки по боевым искусствам.
Взрослые люди от 18 до 65 лет
Для этой возрастной группы наиболее важны силовые нагрузки и аэробные упражнения, их сочетание снижает риск многих заболеваний и увеличивает продолжительность жизни. Тренировки должны составлять по продолжительности как минимум 150 минут в неделю, если речь идет об умеренных аэробных нагрузках, как быстрая ходьба или аэробика, или как минимум 75 минут в неделю, если говорить об интенсивных нагрузках, как бег, езда на велосипеде или футбол. Эти нагрузки важно дополнять силовыми упражнениями, как минимум две тренировки в неделю. Чем активнее человек в возрасте от 18 до 65 лет, тем крепче его здоровье.
Пожилые люди старше 65 лет
В этом возрасте следует сделать упор на упражнения для повышения гибкости, улучшения координации движения и чувства равновесия. Рекомендуемая продолжительность тренировок остается такой же – как минимум 150 минут умеренных нагрузок или 75 минут интенсивных нагрузок в неделю. Следует уделять внимание упражнениям с поднятием веса. Вопреки заблуждениям для пожилых людей не предусмотрены ограничения в физической активности, все определяется состоянием здоровья человека. Даже в пожилом возрасте можно продолжать заниматься теми видами спорта, которые нравятся.
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