Сколько нужно тренироваться, чтобы быть здоровым?

Какая норма тренировок для людей разного возраста?

Дети до 5 лет

Дети и подростки от 5 до 18 лет

Взрослые люди от 18 до 65 лет

Пожилые люди старше 65 лет

Каждому возрасту соответствует своя мера физической активности, задачей каждого человека является поддержание необходимой активности. Сколько нужно заниматься спортом, чтобы быть здоровым?Физическая активность не имеет никакого отношения к профессиональному спорту, она необходима для каждого человека, а не только для спортсменов. Вам не обязательно изматывать себя тренировками, но для поддержания крепкого здоровья и хорошего самочувствия вы должны отводить на спорт хотя бы минимум времени.Простые действия, как пешая прогулка или подъем по лестнице без лифта тоже относятся к физической активности, она снижает вероятность развития сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы, помогает поддерживать в норме вес и артериальное давление, улучшает сон, подавляет проявления тревожности и депрессии. Пожилые люди, ведущие активный образ жизни, реже страдают от переломов и дольше сохраняют физическое и психическое здоровье.В любом возрасте следует сочетать разные виды физической активности, при этом системы тела будут развиваться равномерно, и ни один из видов нагрузок не успеет надоесть.Важно уменьшить время, которое вы проводите в сидячем положении, если ваша работа связана с долгим сидением на месте, то старайтесь делать перерывы и двигаться каждые 20 минут.Маленьким детям физическая активность необходима для того, чтобы правильно развить нужные двигательные навыки. Младенцы проявляют активность, изучая мир, они тянутся к предметам, хватают их, отталкивают и тянут к себе, позже они начинают переворачиваться на живот и приподниматься на руках. С того момента, как ребенок начал ходить, ему необходимо как минимум три часа активности в день, она может проявляться в виде активных игр и бега.В этом возрасте очень важно укреплять кости, дети и подростки нуждаются в интенсивных физических нагрузках продолжительностью как минимум по часу ежедневно. Три раза в неделю активность должна проявляться в виде укрепляющих упражнений, к примеру, гимнастических комплексов, прыжков через скакалку. Также дети и подростки нуждаются в умеренных аэробных нагрузках, ходьба, катание на велосипеде или самокате, очень рекомендуется подключать интенсивные нагрузки – плавание, бег, танцы, футбол, тренировки по боевым искусствам.Для этой возрастной группы наиболее важны силовые нагрузки и аэробные упражнения, их сочетание снижает риск многих заболеваний и увеличивает продолжительность жизни. Тренировки должны составлять по продолжительности как минимум 150 минут в неделю, если речь идет об умеренных аэробных нагрузках, как быстрая ходьба или аэробика, или как минимум 75 минут в неделю, если говорить об интенсивных нагрузках, как бег, езда на велосипеде или футбол. Эти нагрузки важно дополнять силовыми упражнениями, как минимум две тренировки в неделю. Чем активнее человек в возрасте от 18 до 65 лет, тем крепче его здоровье.В этом возрасте следует сделать упор на упражнения для повышения гибкости, улучшения координации движения и чувства равновесия. Рекомендуемая продолжительность тренировок остается такой же – как минимум 150 минут умеренных нагрузок или 75 минут интенсивных нагрузок в неделю. Следует уделять внимание упражнениям с поднятием веса. Вопреки заблуждениям для пожилых людей не предусмотрены ограничения в физической активности, все определяется состоянием здоровья человека. Даже в пожилом возрасте можно продолжать заниматься теми видами спорта, которые нравятся.