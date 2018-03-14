Самые опасные методы похудения в истории

На что только не шли люди для того, чтобы избавиться от лишних килограммов.С каждым десятилетием мода на фигуры меняется. Когда-то было модно иметь пышные формы, затем тенденция стройности охватила мир. В современном обществе все чаще стали отдавать предпочтение рельефному прессу и увеличенным ягодицам.И тогда и сейчас методы похудения и поддержания веса в норме распределялись на две категории - радикальные, граничащие с опасностью для жизни и здоровья, а также умеренные, при помощи которых человек худеет без вреда и не рискует жизнью ради стройной фигуры.Известно, что выкуривание одной-двух сигарет несколько притупляет голод, но действие никотина также ущербно для здоровья, как и канцерогенных жиров и вредного холестерина.Вначале 20 века барышни спали круглые сутки напролет, чтобы не съесть чего-нибудь лишнего. Им удавалось проспать по 2-3 суток, ведь для этого они злоупотребляли снотворными. Результат, конечно был, но и проблем со здоровьем в будущем они заполучили немало.Такое масло вообще не имеет свойства усваиваться в организме человека, а потому он не получает никаких жиров, соответственно, лишний вес уходит, а на замену ему приходит диарея и метеоризм со всеми вытекающими отсюда последствиями.Это самый ужасный способ, к которому прибегали самые смелые женщины и мужчины. Им в кишечник вместе с едой заносились личинки ленточных червей, которые имеют свойство вырастать до нескольких метров в длину и поедать все, что встречается на пути, в том числе и внутренние органы человека. Диарея, рвота, головокружение, отравление - и это еще не все "побочные" эффекты данной методики похудения.Этот напиток должен был вызвать у человека отвращение к еде. И ему это действительно удавалось, вот только более шестидесяти людей, испробовавших данный способ похудения, вскоре скончались и причина у всех была одинаковой - сердечный приступ.Перед тем как выбрать для себя какой-либо метод похудения, нужно все тщательно обдумать, а еще лучше - проконсультироваться с профессиональным диетологом.