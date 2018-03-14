Диетологи озвучили наиболее полезные перекусы между основными приемами пищи

Эксперты объяснили, как можно найти баланс между здоровым образом жизни и трудовой деятельностью, как поесть в офисе с пользой для себя и фигуры.Рацион продуктов для перекуса должен основываться на сытности и калорийности завтрака, обеда и ужина, рассказали диетологи. Плотно поев утром, на ланч предпочтительнее употребление ягод или фрукта, в противном случае, можно съесть сэндвич из цельнозернового хлеба с кусочком курицы или рыбы. Подойдет для легкого перекуса мини-рулет из лаваша и листьев салата, а также овощи, нарезанные для удобства соломкой, немного сбрызнутые оливковым маслом они насытят на более длительный период. В качестве более сытного ланча или полдника можно использовать салат с бобовыми - кладезем белка. Полезнее всего, как советуют диетологи, организовать перекус с 16 до 17 часов и отвлечься от работы на 5-10 минут.Полезными в рационе офисных работников станут орехи, которыми можно заменить печенье. Однако ими тоже не следует увлекаться, так как они являются высококалорийным продуктом, хотя и благотворно влияют на память. Вместо кексов и тортов эксперты советуют употреблять богатые витаминами и клетчаткой ягоды. Любителям подкрепиться чипсами рекомендуют заменить их небольшими кусочками вареного куриного мяса с овощами и специями. Кокосовые чипсы, содержащие железо, протеин, будут намного полезней маффинов, а яблоками можно смело заменить конфеты.Можно перекусить йогуртом с ягодами, если захотелось мороженого, а смесью из орехов и сухофруктов заменить арахис в глазури. Пополнять запасы энергии не обязательно шоколадом, достаточно подкрепиться энергетическим батончиком домашнего приготовления.