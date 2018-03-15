Курение повышает риск потери слуха на 60%

Курильщики гораздо более рискуют потерять слух, чем те, у кого нет этой вредной привычки, заявили японские ученые, и этот риск возрастает с каждой сигаретой. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав данные более 50 тысяч рабочих в возрасте от 20 до 64 лет, ни один из которых на момент начала исследования не страдал потерей слуха. За их здоровьем наблюдали в течение восьми лет. За это время потеря слуха была диагностирована более чем у 5100 человек.По сравнению с теми, кто не курил, у больших любителей табака на 60% чаще развивалась высокочастотная глухота – то есть посторонние шумы мешали им воспринимать звуки. Те, кто курил на момент исследования, в среднем чаще теряли восприимчивость и к низким голосам (низкочастотная глухота). Ведущий автор работы Хауньхуань Ху (Huanhuan Hu) отметил, что чем чаще курит человек, тем больше вероятность того, что он потеряет слух, а расставание с пагубной привычкой практически сразу снижает эту вероятность. Однако даже если курильщик не может сразу бросить – даже сокращение количества выкуриваемых сигарет также уменьшает риск утратить слух, хоть и не сводит его к нулю.На момент начала исследования средний возраст участников был более 40 лет, 19 тысяч курили, 9800 – бросили, 21 тысяча никогда не курила. Курильщики чаще страдали от хронических заболеваний, имели лишний вес. Те, кто употреблял до 10 сигарет в день, на 40% чаще некурящих страдали высокочастотной глухотой и на 10% – низкой. 11-20 сигарет в день увеличивали вероятность до 60% и 20% соответственно. Более 20 сигарет в день приводили к 70-процентному росту риска развития высокочастотной глухоты и 40-процентному росту – низкочастотной.